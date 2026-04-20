El PSOE critica a los 'barones' del PP por no "alzar la voz" contra los pactos con Vox, que será "vigilado" por Gobierno

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, durante una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la sede del PSOE, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, ha criticado a los presidentes autonómicos del PP que no alzaran la voz contra el documento que 'Génova' publicó para pactar con Vox, que se ha recogido en el acuerdo en Extremadura, a la vez que ha avisado que el Gobierno estará vigilante y recurrirá "cada medida que vulnere derechos". "Cada exceso con la ley será frenado", ha advertido.

En rueda de prensa desde Ferraz, la portavoz socialista se ha referido al presidente andaluz Juanma Moreno, que en un acto de precampaña reclamaba una "matrícula de honor" para el PP-A el 17M y que no se necesite a Vox para no estar "seis meses bloqueados" como en Extremadura.

Mínguez ha comparado la cumbre con líderes progresistas organizada por el PSOE en Barcelona con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que metía en el gobierno de Extremadura "a la extrema derecha, no sin espectáculo incluido". "Mientras el PSOE reúne a demócratas, el PP reúne a ultras", ha reiterado.

Sobre el pacto para investir a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, Mínguez ha señalado que el PP "ya está renegando" del acuerdo, "incluso Juanma Moreno está diciendo que eso no lo quiere" para su gobierno. "Si no lo quieren para Andalucía, ¿es bueno para los extremeños y será bueno para Aragón y Castilla y León?", ha planteado.

Dicho esto, ha criticado al líder del PP por "negar a Vox por la mañana, meterlos en el gobierno por la tarde y esconderlos por la noche", pero ha recordado que la dirección de 'Génova' presentó en febrero un acuerdo marco con medidas para gobernar en coalición con Vox "que se ha materializado en Extremadura en abril".

La dirigente socialista ha afeado al presidente andaluz como al resto de líderes territoriales del PP que no alzaran la voz en febrero cuando "la cocina" de 'Génova' --haciendo un paralelismo con 'Kitchen'-- presentó el documento para pactar con el partido de Santiago Abascal.

"Moreno prefiere callar ante un acuerdo nacional y después por detrás en Andalucía vende lo que vende", ha señalado, para después vaticinar que el candidato 'popular' para el 17M va a "mentir a los ciudadanos" y gobernará "con el programa electoral de Vox" que se acaba de firmar en la comunidad extremeña, tal y como hizo María Guardiola.

EL GOBIERNO VIGILARÁ

Desde el PSOE también han querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" a los extremeños, avisando que el acuerdo de PP y Vox "será vigilado por el Gobierno de progreso de Pedro Sánchez". "Cada medida que vulnere derechos será recurrida. Cada exceso que choque con la ley será frenado", ha enfatizado.

De esta manera, ha señalado que las instituciones del Estado "sirven para proteger a los derechos de los ciudadanos", y donde el PP y Vox "están imponiendo el miedo, va a haber ley".