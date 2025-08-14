El PSOE critica un "patrón" de las CCAA del PP ante los incendios: Actuar "tarde, mal y con recortes"

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, interviene durante el Comité Nacional del PSPV-PSOE, en la sede de UGT-PV, a 19 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha arremetido este jueves contra el "patrón" de los gobiernos autonómicos del PP para afrontar catástrofes como los incendios y que, según ha dicho, es actuar "tarde, mal y con recortes".

"Nos preocupa mucho el patrón seguido por los gobiernos autonómicos del Partido Popular en materia de gestión de catástrofes porque nunca están cuando más se les necesita", ha indicado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Torró ha afirmado que "el Partido Popular en materia de gestión de emergencias siempre llega tarde, mal y con recortes", señalando que "en el momento propio de la emergencia sus máximos responsables, como son los presidentes autonómicos o las presidentas, o están en El Ventorro o están tomando el sol en la en la playa o están en Miami o en paradero desconocido".

SIN VOLUNTAD POLÍTICA

"Y el Partido Popular también llega mal porque en el momento de invertir en materia de prevención y extinción de incendios no hay voluntad política", ha añadido.

La dirigente socialista ha asegurado que, para los 'populares', "organizar, preparar, prevenir, entrenar el resto del año no es necesario".

"Y Feijóo, en vez de exigirle a sus presidentes que se pongan al frente de las catástrofes y que inviertan en esta materia, lo que hace es aplaudirles, justificarles o tirar de la culpa a otro. Y nos parece que esto tiene demasiado cara dura", ha expresado.

En este contexto, Torró ha lamentado las pérdidas humanas por los incendios y ha agradecido a bomberos y cuerpos de seguridad "el gran trabajo que están haciendo para extinguirlos".