PSOE cuestiona que el Gobierno quisiese "ridiculizar" a Clavijo con el hantavirus: fue él quien usó la IA con las ratas

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha cuestionado que el Gobierno haya querido "ridiculizar" a nadie en esta crisis del hantavirus y ha recordado que fue el presidente canario, Fernando Clavijo, el que recurrió a la Inteligencia Artificial (IA) para justificar sus reticencias al fondeo del buque MV Hondius en Tenerife y preguntar por ratas nadadoras.

En rueda de prensa en la sede federal del partido, Mínguez ha destacado que "lo importante" en la crisis del hantavirus es que ha habido "coordinación" entre administraciones. "Se ha hablado y se han despejado muchas de las dudas que había", ha indicado, felicitándose por la operación de desembarco y traslado de los pasajeros del buque, que considera un "éxito total".

Tras apostar por "descifrar" cuáles de las noticias relacionadas con esta crisis son "ciertas, medias verdades o medias mentiras", la portavoz ha incidido en la importancia de que prime la "institucionalidad" y la cordialidad entre el Gobierno central y canario.

"Yo dudo de que el Gobierno haya querido ridiculizar a nadie, otra cosa es lo que se haya podido saber o decir después de lo que hemos conocido con lo del WhatsApp de la inteligencia artificial", ha apostillado, en referencia a la captura de pantalla en la que se apuntaba que las ratas saben nadar, que él envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha criticado por difundir "pantallazos fuera de contexto".

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Mínguez ha mostrado su respeto por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Coalición Canaria, quien ha acusado al Gobierno de imponer sus criterios y de utilizar esta crisis como escaparate diplomático, pero ha negado la mayor recalcando que todo se ha hecho de forma coordinada.

La dirigente socialista también ha cargado contra el PP al apuntar que, mientras "el mundo mira con orgullo a España" por esta operación, el PP ha caído en el "alarmismo y el cinismo", pidiendo la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, "desde el minuto uno" y criticando que no se haya puesto en marcha la Agencia de Salud Pública cuya creación los 'populares' rechazaron en el Congreso.

"Son rapidísimos para pedir dimisiones al Gobierno y lentísimos para pedir responsabilidades donde ellos gobiernan", ha añadido Mínguez, recordado que el PP sigue "protegiendo" al expresidente valenciano Carlos Mazón, con un escaño en las Cortes Valencianas, y preguntándose si ante la crisis del hantavirus, el PP habría aplicado el protocolo de Mazón por la dana, el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, con las residencias de ancianos durante el Covid, el del andaluz Juanma Moreno Bonilla con los cribados de cáncer de mama o de Mariano Rajoy y sus "hilillos de plastilina" con el 'Prestige'.

NADA, MENTIRA Y TERRAPLANISMO

"La nada y la mentira cuando gobiernan, y la mentira y la intoxicación cuando están en la oposición. Y todo únicamente para agitar el fantasma del miedo y arrancar votos", se ha quejado la dirigente socialista, avisando al PP de que frente a la "gestión y el prestigio" que "exporta" el Gobierno de Pedro Sánchez, ellos sólo "exportan el mayor de los ridículos", como el que, a su juicio, ha hecho Díaz Ayuso en su reciente viaje a México.

Como colofón, Mínguez ha dado por constatado que la "prioridad nacional" del PP es "la xenofobia, el racismo, el odio, el ataque desmedido, el terraplanismo, y todo con tal de acabar con un Gobierno".