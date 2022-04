El PSOE defiende la valentía de Sánchez sobre el Sáhara frente a las "buenas intenciones" sin soluciones de Podemos

Lamenta que la respuesta del Polisario haya sido cortar diálogo con España: "Romper el diálogo no tiene un fin constructivo"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha defendido la valentía del presidente Pedro Sánchez para intentar una salida al contencioso del Sáhara Occidental, que a su juicio no podía seguir como en los últimos 46 años, y contrasta esa actitud con los discursos de "buenas intenciones y buena voluntad", pero sin soluciones, que achaca a otras formaciones, incluyendo a sus socios de Unidas Podemos.

En una entrevista con Europa Press, Héctor Gómez explica que desde el episodio de Ceuta (la llegada masiva de inmigrantes desde la frontera de marroquí en mayo de 2021) "estaba claro" que no podía seguir la tensión con el vecino del sur y que se necesitaba "un nuevo marco de relaciones" con Rabat.

Al mismo tiempo, considera que el bloqueo del contencioso saharaui de estos 46 años es "una anomalía" que "no se puede prolongar". "Queremos la mejor solución, pero desde luego la mejor solución no es la continuidad de la situación que vivimos", subraya.

A su juicio, no se puede seguir con posiciones de "buenas declaraciones, buenas intenciones, buena voluntad, pero sin solución". Y en ese contexto, ensalza el "liderazgo" y la "valentía" de Pedro Sánchez, que en su opinión ha optado por "mirar a la cara a la situación". "Hoy hay que adoptar posiciones valientes en la búsqueda de soluciones a una situación que no acaba de ver una salida", defiende.

NADA QUE VER CON UCRANIA

Asume que haya decisiones que no todos los partidos acepten, pero insiste en que la posición del Gobierno sigue siendo apostar por una salida pactada entre las partes en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas y respetando la legalidad internacional. "Esto no va con una orientación a perjudicar a una de las partes, sino a buscar soluciones que contenten a las partes, en el marco de la ONU", recalca.

Tampoco acepta el discurso de Unidas Podemos en el último debate parlamentario cuando equiparó la carta de Sánchez a Mohamed VI con un apoyo a Vladimir Putin en la guerra de Ucrania. "No es comparable un escenario y el otro, no tienen absolutamente nada que ver --protesta--. No sólo no compartimos ese tipo de declaraciones sino que nos oponemos a esa intención de comparar un conflicto bélico en Ucrania. Reiteramos nuestra posición contraria a ese posicionamiento".

En todo caso, y frente a las discrepancias expresadas por sus socios 'morados', Héctor Gómez deja claro que "la política exterior es política de Estado" y la lidera el presidente del Gobierno.

LO FÁCIL ES NO BUSCAR SOLUCIONES

"Lo más fácil es apartarse de los grandes desafíos internacionales, anclarse bajo el paraguas de las buenas intenciones, pero nulo compromiso de volcarse en la búsqueda de soluciones definitivas --subraya--. Dar por buena una situación que lleva 46 años es negar la realidad, hay que afrontarlo y buscar una solución".

El diputado canario también hace hincapié en que la recuperación del diálogo con Marruecos "en ningún caso" pone en riesgo las aguas territoriales de Canarias, que son las de España, ni tampoco la unidad territorial del país, que incluye a Ceuta y Melilla.

Por último, ha lamentado la respuesta del Polisario, que ha decidido cortar comunicaciones con España tras la apuesta por el plan marroquí de autonomía. "Nunca la respuesta debe ser no dialogar --sostiene--. El no dialogar, romper posiciones de diálogo, no tiene un fin constructivo. Aun no compartiendo determinadas posiciones, hay que buscar entendimiento".



