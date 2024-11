El PSOE denuncia un "discurso golpista" de Feijóo contra Sánchez y reivindica la "legitimación" de su líder

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dirigir un "discurso golpista" contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha defendido que el también presidente del Gobierno tiene la "legitimación de la militancia" para ejercer como líder de su partido.

La 'número dos' del PSOE se ha pronunciado así en una atención a medios junto al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, en el marco de una visita previa al escenario donde en este fin de semana se va a desarrollar el 41º Congreso federal del PSOE, y a preguntas de los periodistas.

Así, la vicepresidenta primera del Gobierno ha justificado su acusación de "discurso golpista" dirigida a Feijóo por unas recientes declaraciones del líder del PP en las que defendía que el PSOE, que es un partido "soberano, de sus militantes, lo que tiene que hacer es echar a Pedro Sánchez", cuando el secretario general "ha sido elegido en las primarias por los hombres y mujeres que componemos esta organización", ha abundado Montero.

La dirigente socialista ha criticado que Feijóo lo que plantee sea "que Pedro Sánchez se vaya como presidente y como secretario general del PSOE", y ha incidido en que eso le parece "un discurso golpista, un discurso del autoritarismo, que no permite que sea la democracia la que conforme los liderazgos en cada una de las organizaciones".

Montero ha defendido que Sánchez "cuenta con el cariño, el calor, el respeto, la legitimación de toda la militancia de España", y está sufriendo "un ataque por parte de las organizaciones de derecha y de ultraderecha, instrumentalizando la justicia y provocando situaciones" basadas en "bulos, mentiras" y "desinformación en la que nadie aporta ni una prueba para poder demostrar lo que dice".

EL PSOE LLEVA "A GALA" SER UN PARTIDO "DEMOCRÁTICO"

La vicesecretaria ha enfatizado que "al secretario general del PSOE lo elige el Partido Socialista a través de la voz de todos sus militantes", y "cada hombre y mujer" que pertenece al partido "representa un voto", y en esa línea ha subrayado que el PSOE es "un partido democrático, y además lo llevamos a gala", en el que "todos sus hombres y mujeres se pueden expresar a través de la palabra" y "del voto".

Frente a ello, ha criticado que el PP "no tiene proyecto para España", y "el único proyecto que tiene es tumbar a Pedro Sánchez", así como "no acepta la legitimidad de que el Congreso de los Diputados elige a sus representantes", al igual que "cuando no le gustan las sentencias del Tribunal Constitucional lo deslegitima", o "cuando no le gusta la actuación de la Fiscalía General la pone en cuestión", de forma que "su único proyecto es el de debilitar justamente a las instituciones haciéndole un juego a la ultraderecha que hace que a veces sean absolutamente indistinguibles".

También ha sostenido que hay "unanimidad respecto a quién tiene que representar este partido, quién es la persona más capacitada para dirigir" la formación durante "los próximos años, y también a este país", ha subrayado en referencia a Pedro Sánchez, al que ha reivindicado como "un líder fuerte", que, "a pesar de los ataques que recibe sobre su persona, sigue encarando con la misma ilusión, con el mismo talento, con el mismo compromiso, el proyecto" que el Gobierno que preside "está llevando adelante, en la que España está dando muestra de todo su potencialidad a nivel internacional" y económico, o a nivel de "combate contra la desigualdad en materia de igualdad de género", o contra el cambio climático, ha continuado.

QUE "ESPAÑA AVANCE POR EL LADO CORRECTO"

La vicesecretaria general ha defendido que los militantes que participan en este Congreso del PSOE están "decididamente comprometidos a que España avance por el lado correcto", y en esta cita van a "hablar de ideas, de proyectos, de la capacidad que tenemos también de invitar a otros actores sociales y políticos, porque este proyecto es colectivo", ha abundado.

De igual modo, ha señalado que en este congreso van a tener presentes a los afectados por la DANA de Valencia, a "todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo tanto con motivo" de esas riadas, y transmitiendo "con absoluta contundencia que el Gobierno de España no va a permitir que se queden solos, y va a permanecer a su lado durante todo el tiempo que dure esta etapa de reconstrucción que ojalá se convierta en una oportunidad para el relanzamiento de esta provincia y básicamente de los pueblos afectados".

Montero ha defendido que los socialistas llegan "con ganas, con ilusión" a este cónclave, y "sobre todo con todo el ánimo para hacer posible que el Congreso sea lo que pretendemos que sea, el éxito de la propuesta, de proyecto de país, de estar todos en torno a nuestro secretario general", Pedro Sánchez, que va a ser "nuevamente ratificado" en su cargo, según ha recordado.

Ha agregado que "Sevilla hoy es el foco de atención de todos los países que efectivamente creen que podemos presentar y estamos ejecutando un proyecto alternativo al que representa la derecha y la ultraderecha, siendo una referencia en Europa", y ha augurado que "una vez más volveremos a demostrar" que el del PSOE "es el único proyecto alternativo" en este momento al que representan "la derecha y la ultraderecha en el resto del mundo", y el que "nos va a permitir avanzar, y siempre por la izquierda", como reza el lema de este congreso, según ha recordado.

Por otro lado, Montero ha recordado que durante la celebración del Congreso se conformará la nueva dirección del partido, para lo que "quedan largas charlas, diálogos, capacidad de entendimiento con todas las federaciones" autonómicas, como ya "viene practicando nuestro magnífico secretario de Organización, Santos Cerdán", según ha defendido la número dos del PSOE.

Montero ha augurado que no habrá "polémica ninguna", pero sí "debate" a la hora de fijar la Ponencia Marco del Congreso a partir de las enmiendas que han presentado las distintas agrupaciones "a lo largo de todo el territorio", así como ha avanzado que tendrán "especial significancia" temas "muy importantes" como el cambio climático o "los nuevos instrumentos que utiliza la derecha y la ultraderecha para atacar las democracias", que implican "los bulos, la mentira y la desinformación", que es "el nuevo misil" que dichas ideologías tienen "para atacar los proyectos democráticos, para debilitar las instituciones, para poner en tela de juicio la utilidad de la política, para que, en definitiva, se debilite la participación de los ciudadanos" y favorecer que "sean los intereses económicos", los de los "poderosos, los que predominen", ha denunciado.

La vicesecretaria ha defendido que "cuanto más debate, más enriquecimiento tendremos de las ponencias".

Por su parte, el propio Santos Cerdán ha incidido también en defender que los secretarios generales en el PSOE se eligen "con el voto de la militancia", y ha subrayado que mientras que el anterior congreso federal del partido fue hace tres años, en 2021, el último del PP "fue hace nueve años, y al último presidente que eligieron lo echaron", en alusión a Pablo Casado.

"Por lo tanto, ya le gustaría a algunos que nos critican tanto y que intentan embarrar este Congreso con falsedades y mentiras, llegar a un congreso limpio como hemos llegado nosotros, con propuestas, con las ideas que van a ser lo que vamos a proyectar como partido político y como Gobierno de España de aquí a la siguiente década", ha abundado el secretario de Organización socialista, que ha reivindicado los "145 años de historia" del PSOE.