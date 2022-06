El PSOE duda de que Feijóo se avenga a quitar "disminuidos" de la Constitución: "No tienen voluntad"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha puesto en duda que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, realmente se avenga a apoyar la reforma del artículo 49 de la Constitución destinada a dejar de definir como "disminuidos" a las personas con discapacidad. "Siempre ponen zancadillas para alcanzar cualquier acuerdo, no tienen voluntad", ha dicho.

Gómez respondía así, desde los pasillos del Congreso, a las declaraciones de Feijóo en las que se mostraba abierto a respaldar esa modificación constitucional si obtenía el compromiso del Gobierno de no aprovecharla para abrir la posibilidad de otros retoques en la Carta Magna.

El portavoz socialista ha recordado que el PP, cuyos votos son imprescindibles para hacer realidad esa reforma, siempre se ha mostrado contrario a ese cambio --llegó a presentar una enmienda de totalidad en el Congreso, al igual que Vox--. "Bienvenido a la cordura", le ha dicho.

No obstante, ha cuestionado su verdadera voluntad de cambiar ese artículo y ha recordado a Feijóo que la reforma no tiene "otra intención" que la que recoge su texto sin interés en ir más allá. "Pero el PP siempre pone zancadillas y dificultades para cualquier tipo de acuerdo; no tienen voluntad", ha añadido.