PSOE, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Compromís se unen en el Senado para impulsar un texto contra Vito Quiles

Archivo - La senadora del PSPV, Rocío Briones, interviene durante el pleno del Senado, a 20 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Compromís se han unido en el Senado para impulsar una iniciativa contra el agitador Vito Quiles por la "agresión" que perpetró contra la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, aunque han acusado a PP y Vox de impedir que esta propuesta salga adelante en el Pleno.

Por ello, el PSOE y sus socios parlamentarios han comparecido en rueda de prensa conjunta desde el Senado para leer la declaración que habían propuesto, ya que para un texto de esta naturaleza salga adelante se necesita el apoyo de todos los grupos, y PP, Vox y UPN han declinado avalarlo.

La encargada de leer el texto de la propuesta ha sido la senadora del PSOE Rocío Briones, que acompañaba, junto con otros senadores, a Sarah Santaolalla en el incidente que se produjo el pasado lunes a las puertas de la Cámara Alta.

"El señor Vito Quiles se personó en el Senado y estuvo deambulando por la zona de Pasos Perdidos con la clara e inequívoca intención de acosar a la señora Sarah Santaolalla, algo que viene haciendo de forma reiterada desde hace tiempo. No acudió a informar, no acudió a preguntar, no acudió a debatir, acudió a hostigar", reza el texto.

Según ha relatado la senadora del PSOE, Quiles introdujo un teléfono móvil "a escasos centímetros" del rostro de Santaolalla, "mientras profería declaraciones de contenido machista".

"La situación obligó a que varias senadoras la rodearan físicamente para protegerla y evitaran que continuara el hostigamiento, y los hechos no terminaron ahí. La persecución continuó hasta la Plaza de la Marina, donde una persona vinculada a su entorno adoptó una actitud claramente intimidatoria y agredió a Sarah Santaolalla y a las senadoras que trataban de garantizar su seguridad", ha agregado Briones.

Por todo ello, el texto propuesto por estos grupos "condena rotundamente el acoso y las agresiones" sufridas ese día, además de comprometerse a "promover las medidas necesarias para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser acosada en esta Cámara ni en sus inmediaciones por el hecho de participar en la vida pública".