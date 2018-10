PSOE espera que Cospedal "tenga un mínimo de vergüenza" y reconozca su cambio de posición sobre la amnistía fiscal

Actualizado 31/03/2012 14:48:41 CET

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE espera que la secretaria general del PP y presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "tenga un mínimo de vergüenza" y reconozca "el cambio de posición radical" de los 'populares' sobre la amnistía fiscal.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa el diputado nacional del PSOE Alejandro Alonso quien ha utilizado para ilustrar sus palabras un video de junio de 2010, en el que Cospedal calificaba de "injusto" y "antisocial" aplicar la amnistía fiscal.

En este sentido, el responsable socialista ha dicho que la aprobación de la amnistía fiscal demuestra que el Gobierno del PP "solo muestra sensibilidad con los corruptos y los defraudadores, para que puedan blanquear las fortunas que tienen en el cajón o en o paraísos fiscales, tributando un 10 por ciento".

Según Alonso, "esas cantidades guardadas en el cajón" tendrían que haber tributado al 30 o al 40 por ciento en base al IRPF o al Impuesto de Sociedades. "Van a blanquear esa situación al 10 por ciento y eso es inaceptable y éticamente insoportable", ha agregado.

PRESUPUESTOS GENERALES

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, Alonso ha dicho que el día de ayer "es uno de los más negros" de la democracia española por las "nefastas" medidas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, van a perjudicar "claramente" la economía española y a las familias del país.

De este modo ha calificado los presupuestos aprobados ayer como "inaceptables", asegurando que si son "malos" para España, van a ser "pésimos" para Castilla-La Mancha por ser la Comunidad Autónoma una de las regiones "que tiene una mayor dependencia del presupuesto público".

En este sentido, ha dicho que son los presupuestos "más antisociales" y que solamente tratan de atender a un objetivo: El control del déficit. "Un control del déficit que el PSOE no cuestiona, pero sí cuestionamos las formas y los procedimientos porque el PP no calcula los efectos demoledores sobre familias y empresas", ha agregado.

Del mismo modo, ha dicho no entender como algunos ministros, como los de Exteriores, Fomento, Agricultura o Industria, no presentaron su dimisión nada más conocer las cuentas del Estado porque "no van a tener nada que gestionar y se ha reducido su presupuesto entre un 35 y un 50 por ciento".

PARTIDAS

Alonso se ha detenido en algunas partidas que "ponen los pelos de punta" como la reducción de un 40 por ciento en las inversiones del Ministerio de Fomento o Medio Ambiente que "supondrá paralizar las obras de las infraestructuras de carreteras, ferrocarriles o abastecimiento de agua".

A ello ha sumado que los presupuestos contienen una reducción de 1.557 millones de euros de las políticas activas de empleo, 1.400 millones en las partidas dedicadas a la cooperación al desarrollo, de 283 millones para financiar la Ley de Dependencia, de 200 millones para Desarrollo Rural o de 600 millones para Renfe.

Todo ello, ha añadido, en el mismo día en el que el Consejo de Ministros, "con algunas sonrisas de fondo", aprueba una subida de la luz del siete por ciento que "demuestra un grado de insensibilidad que nunca hemos conocido", ha concluido.