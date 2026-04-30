El PSOE espera que la denuncia contra Vito Quiles "no caiga en saco roto" y acusa al PP de "blanquear agitadores"

Archivo - Vito Quiles durante la rueda de prensa del portavoz del PSOE posterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE espera que prospere la denuncia que ha presentado Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra Vito Quiles y "no caiga en saco roto" al tiempo que ha acusado al Partido Popular de "blanquear agitadores".

Así, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, considera que no se puede permitir que estos "activistas de ultraderecha" que "persiguen y acosan" --entre los que sitúa a Quiles-- puedan ejercer "violencia".

Este miércoles, Quiles localizó a Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas (Madrid), la interpeló y grabó con su teléfono móvil, lo que motivó que la mujer del presidente le denunciara ante la Policía Nacional. Ante estos hechos desde el PSOE reclaman que esta "no caiga en saco roto y el peso de la ley caiga contra quienes ejercen esa violencia", según indicó López en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja.

En la misma línea, la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, Montse Mínguez, ha señalado que el partido de Alberto Núñez Feijóo "lleva muchos años blanqueando a este tipo de agitadores" y le vuelve a reprochar que le invitase como "telonero" a un acto de cierre de campaña del presidente de Aragón, Jorge Azcón.

EXIGE UNA CONDENA ROTUNDA AL PP

Mínguez ha respondido así a las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que este mismo jueves condenó "cualquier tipo de violencia y acoso" aunque apuntó que en el episodio entre Gómez y Quiles "parece que quien recibe violencia es el periodista".

Mínguez replica que Quiles "no es periodista" sino "un fanático subvencionado" y considera que en casos como este "no hay peros que valgan". "Esto se tiene que condenar y esto se tiene que acabar", ha indicado en declaraciones al programa 'Mañaneros' de TVE, recogidas por Europa Press.

"Todos conocemos al personaje", ha seguido la portavoz socialista que acusa al denunciado de manipular vídeos y mostrar solo la parte que le interesa. "Pero si es que estamos hablando de una persona que engañó a jóvenes con la venta de unos viajes que luego fueron una estafa", ha lanzado.

SEÑALA A SENADORES 'POPULARES'

Además, ha reiterado el respaldo a la mujer de Sánchez, insistiendo en que cuenta con todo su apoyo y solidaridad. "Tiene al Grupo Parlamentario Socialista y al PSOE detrás", ha enfatizado.

Finalmente ha exigido "responsabilidades políticas" al PP y señala que este hecho no es una anécdota ni supone una casualidad. "El martes hubo una comida con senadores del PP y el miércoles se produce esta escena", ha lanzado incidiendo en los vínculos entre Quiles y los de Feijóo, al que ha pedido "que pare esta barbaridad".