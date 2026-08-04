El PSOE exige a Feijóo impedir que Vox asuma competencias sobre violencia de género en Andalucía: "Es imperdonable"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal. - EVA ERCOLANESE

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que impida que Vox gestione en Andalucía las competencias relativas a violencia de género relacionadas con la Justicia; remarcando que se trata de una cesión "imperdonable" por parte de los 'populares'.

"Hay un sonido que una mujer maltratada no olvida jamás: el de las llaves de su maltratador entrando por la puerta. Que Moreno Bonilla entregue las llaves de una parte de su protección a quienes niegan la violencia machista es sencillamente imperdonable", ha lamentado este martes la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, a través de un mensaje en la red social 'X'.

Así se ha expresado después de que el nuevo vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, de Vox, vaya a gestionar las competencias sobre violencia de género que guarden relación directa con la administración de Justicia.

Una cesión del PP a la formación de Santiago Abascal que se recoge en el decreto del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por el que se crean las vicepresidencias y se reestructuran las consejerías que conforman la administración de la Junta, publicado el pasado 9 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

"Con el pacto de Gobierno en Andalucía, Moreno Bonilla entrega a Vox la gestión de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género", ha trasladado el PSOE en un comunicado, alegando que "se trata de un organismo que la ultraderecha lleva años poniendo en cuestión y a cuyos empleados ha pedido 'depurar"' en varias ocasiones".

"FEIJÓO DEBE RECTIFICAR"

Ante ello, los socialistas piden a Feijóo que intervenga "inmediatamente", al igual que ha hecho, según sus palabras, en las negociaciones de otras comunidades, para impedir una decisión que "pone en riesgo la seguridad y la vida de miles de mujeres andaluzas y de sus hijos e hijas"; avisándole que "con su silencio, da pistas de cuál es su proyecto político para las españolas".

"La integridad y la seguridad de las mujeres en manos de negacionistas. Esta es la infamia que ofrecen PP y Vox allí donde gobiernan. Feijóo debe rectificar y anular inmediatamente este acuerdo. De lo contrario, avalará que ese es su proyecto: un torpedo directo a nuestros derechos", ha abundado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en otro mensaje en 'X'.

UNA DECISIÓN DE MORENO "PARA MANTENERSE EN EL PODER"

Los socialistas critican así que "los negacionistas de la violencia de género" vayan a gestionar la valoración de las víctimas de un problema "cuya existencia niegan"; alertando que "las mujeres serán las principales víctimas" de dichos pactos.

"Vox podrá alterar o suprimir protocolos de actuación así como poner fin a la propia unidad de valoración; los de Abascal también controlarán a los empleados que tienen que proteger a las mujeres que sufren esta violencia", explican desde la formación.

Así las cosas, han reprochado a Moreno que se aferre a un pacto "para mantenerse en el poder", el cual consideran que "da la espalda a las mujeres, las deja solas y desprotegidas frente a sus agresores y demuestra que al PP le importa muy poco la lucha contra la violencia de género cuando se trata de aferrarse a los sillones".

"Los socialistas estaremos vigilantes para que ni PP ni Vox consumen su proyecto de odio y para que no se dé ni un paso atrás en los derechos de las mujeres", han sentenciado.