El PSOE expresa "respeto y gratitud" a Yolanda Díaz y espera que la unidad de su espacio "fructifique"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha expresado este miércoles su respeto por la decisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de no presentarse como cabeza de lista a las próximas elecciones generales, y le ha manifestado su "gratitud", al tiempo que dice esperar que los movimientos de unidad de su espacio político "fructifiquen".

"Primero, respetar. No podemos más que respetar. Segundo, confianza porque sigue siendo vicepresidenta del Gobierno y confiamos en que sigue haciendo cosas en beneficio de la ciudadanía de este país, como ha hecho hasta ahora, y le queda todavía mucho recorrido para hacerlo", ha declarado López ante los medios en el patio del Congreso.

El dirigente socialista también ha trasladado gratitud a Díaz porque entiende que los logros de su gestión en el Gobierno "serán ya patrimonio de todos los ciudadanos y ciudadanas españolas". Entre ellos, ha citado la reforma laboral uy lña subida de los salarios: "Hay trabajadores con más derechos que cuando llegó Yolanda y este Gobierno, salarios mejores y un récord histórico en el empleo --ha señalado--. Muchas de esas cosas han nacido con el impulso de Yolanda".

Para la próxima cita electoral, López ha insistido en desear que haya unidad a la izquierda del PSOE: "Estoy viendo muchos movimientos y ojalá fructifiquen --ha explicado--. Ojalá sean capaces de entender que la unidad de la izquierda en el PSOE beneficia a la izquierda porque la atomización lo que hace es beneficiar a la derecha y a la extrema derecha".

"ERA LO PREVISIBLE"

También el diputado del PSC José Zaragoza ha elogiado a Yolanda Díaz como "una buena ministra" y ha insistido en la conveniencia de "optimizar los resultados electorales" a la izquierda del PSOE. Eso sí, ha reconocido que la renuncia de la vicepresidenta "era previsible" dado que ni siquiera fue a la reedición de la coalición de IU, Sumar, Más Madrid y los Comuns.

El diputado socialista no se pronuncia sobre el relevo de Díaz, pero aconseja tener en cuenta que "lo importante no son las individualidades, sino los colectivos" y que "todos los discursos que hablan de que la izquierda se fortalezca y saque buenos resultados es algo positivo".