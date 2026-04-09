El PSOE insiste en que el dinero en efectivo en Ferraz está en los bancos: "Somos un partido limpio"

Archivo - La diputada socialista Montse Mínguez, portavoz del PSOE y secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso - EVA ERCOLANESE / PSOE - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha insistido este jueves en que su dinero en efectivo sale de sus cuentas corrientes y que es un partido "limpio", frente a los testimonios que se están escuchando en el Tribunal Supremo, en el marco del juicio por el 'caso mascarillas', que apuntan a que salían y entraban sobres con billetes en Ferraz.

"No descubrimos nada nuevo", ha comentado la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, en declaraciones a los medios en el Congreso, subrayando que de estas acusaciones se viene hablando desde "hace más de un año".

La dirigente socialista ha reiterado que su partido no sólo no está en contra de la corrupción, sino que en los casos que le han afectado ha actuado "desde el minuto cero" para atajarla, expulsando a los señalados y colaborando con la Justicia.

SUS CUENTAS "CUADRAN MIMÉTICAMENTE"

Mínguez ha explicado que el dinero en efectivo que maneja el PSOE sale de sus cuentas corrientes, que ya han sido presentadas durante la instrucción del caso y auditadas externamente, comprobándose que las salidas y entradas de efectivo de Ferraz "cuadran miméticamente".

Así las cosas, la socialista catalana ha subrayado que ahora está todo en manos de la justicia y que el PSOE es el más interesado en conocer lo sucedido porque se demostrará "una vez más" que es un partido "limpio" y que, "por mucho que haya quien busque empatar", existe "una clara diferencia" entre el PSOE y el PP a la hora de atajar la corrupción.

Según ha destacado, mientras los socialistas expulsan de sus filas a los afectados, "el PP no puede decir lo mismo". De hecho, ha recordado que ninguno de los imputados que están en el banquillo por las supuestas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia del Covid es militante del PSOE, al contrario de lo que ocurre con los imputados del 'caso Kitchen', cuyo juicio arrancó esta semana en la Audiencia Nacional.

Por ello, Mínguez no ve "justo" que se compare al PSOE con el PP porque mientras los socialistas tienen el dinero en efectivo en los bancos, "el dinero en efectivo que se movía en Génova 13 está en las condenas judiciales".