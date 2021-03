El PSOE insta al PP a pactar el CGPJ como hizo con RTVE, pero avisa que el boicot no puede mantenerse 'sine die'

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE está decidido a mantener congelada, al menos de momento, la tramitación de su iniciativa para rebajar las mayorías necesarias para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero insiste en llamar al PP a retomar la negociación para la renovación del órgano de gobierno de los jueces "sin vetos ni sectarimos", avisando de que "el boicot" no puede mantenerse "sine die".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, quien ha contrastado la actitud del PP, que sí se avino a un acuerdo para la renovación del Consejo Administración de RTVE, mientras optó por dar "marcha atrás" en el caso del CGPJ.

Simancas sospecha que el PP sí llegó a un acuerdo sobre la Corporación de RTVE porque sabía que existía la posibilidad de renovarla sin sus votos, ya que la ley prevé que en una segunda votación los consejeros se puedan elegir por mayoría absoluta. Es decir, según su tesis, los 'populares' se avinieron a pactar ante el temor de poder "quedarse fuera" si no lo hacían.

Para esquivar el poder de veto del PP, los socios del Gobierno llegaron a registrar una proposición de ley para rebajar las mayorías necesarias para elegir los vocales del CGPJ, pero después quedó congelada y en su lugar se apostó por la la reforma para impedir a un CGPJ caducado como el actual hacer nombramientos judiciales.

MIEDO A QUEDARSE FUERA

Esa segunda proposición de ley terminará su andadura en el Congreso el próximo jueves cuando el Pleno la envíe al Senado y, ante la negativa del PP a cerrar un acuerdo sobre el CGPJ, Unidas Podemos apuesta por reactivar la rebaja de las mayorías para elegir a los vocales.

Preguntado al respecto, Simancas ha insistido en que hoy por hoy "la reforma que está impulsando el PSOE" es la que se aprobará la semana que viene. "Ninguna otra", ha apostillado, para preguntarse a continuación por qué el PP sí consintió pactar el nuevo Consejo de RTVE pero mantiene el bloqueo en el caso del CGPJ.

"No sabemos si responde al complejo de Vox o a una vocación genuina por el bloqueo", ha dicho, antes de apuntar su sospecha de que el PP negoció los nuevos vocales de RTVE porque sabía que si no lo hacía se podían aprobar otros nombres sin que fueran necesarios sus votos.

"El PP sabía había que había una alternativa, con el CGPJ no la hay. Por tanto, si la actitud del PP es la del bloqueo por el bloqueo, el PSOE está en la obligación de denunciarlo porque no hay derecho a que pretenda mantener bloqueado 'sine die' un órgano fundamental", ha dicho Simancas, volviendo a hacer una llamada a "la sensatez y la responsabilidad institucional". "Llevamos esperando años y no queremos esperar más", ha concluido.



