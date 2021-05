El PSOE no prevé celebrar antes del verano el Debate sobre el estado de la Nación

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE no prevé que el presidente Pedro Sánchez pida convocar antes del verano el que sería su primer Debate sobre el estado de la Nación al frente del Gobierno, puesto que considera que el jefe del Ejecutivo no ha dejado de rendir cuentas ante la Cámara desde el estallido de la pandemia del coronavirus, cuando aún no se habían cumplido ni tres meses de su investidura.

Así las cosas, el calendario que manejan fuentes socialistas no incluye la convocatoria de este debate de política general al menos hasta después del paréntesis estival, si bien si prevén que se habilite el mes de julio para la celebración de cuatro sesiones plenarias.

A principios de este mes, el líder del PP, Pablo Casado, exigió la convocatoria del Debate sobre el estado de la Nación, en el que, además de debatir 'cara a cara' con el presidente del Ejecutivo, todos los grupos parlamentarios pueden someter a votación sus resoluciones con mandatos al Gobierno.

Entonces, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, le contestó que Sánchez convocará esta cita "cuanto toque" y argumentó que en los últimos meses hubo debates de este estilo cada que vez que Sánchez acudía al Congreso para dar cuenta de la evolución de la pandemia y pedir prórrogas del estado de alarma.

NO HAY DESDE 2015

El Debate sobre el estado de la Nación no se celebra desde 2015 y, el siguiente sería el primero con Sánchez como protagonista, pese a que está en La Moncloa desde 2018.

El expresidente Rajoy no lo convocó en 2016, que fue año electoral. Tampoco lo hizo en 2017, cuando el Congreso sí acogió la moción de censura que le planteó el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, y en 2018 fue Sánchez el que desalojó al líder del PP de Gobierno a través de esa vía.

Según Calvo, en 2019 no se celebró por las dos convocatorias de elecciones generales y el año pasado tampoco se organizó por la pandemia. En octubre de 2020 sí se debatió la moción de censura del líder de Vox, Santiago Abascal, contra Sánchez.