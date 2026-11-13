El PSOE pide a Feijóo que no se esconda y que la Justicia diga si hubo "guerra sucia" del PP tras reunirse con Koldo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista (PSOE) ha asegurado que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, "no puede seguir escondiéndose" tras haber "reconocido" reuniones del abogado del partido con Koldo García, y ha instado a la Justicia a esclarecer "si detrás de estos contactos existió otra operación de guerra sucia vinculada" a los 'populares' tras denunciar al principal partido de la oposición.

"¿Qué pretendían obtener de Koldo en las reuniones reconocidas? ¿Dónde y cuándo se produjeron esas reuniones que considera tan normales?", trasladan los socialistas este viernes en un comunicado, e insisten en que si los encuentros eran "normales", "¿por qué no explica qué se habló en ellas?".

Así, exigen que el PP explique por qué su "máximo responsable jurídico se reunión con Koldo y su defensa" dado que los letrados actúan "en nombre de sus clientes cuando los representan. "Como abogado del PP y miembro de su dirección nacional, ¿quién le dio instrucciones, y quién tomó la decisión? ¿A quién informó?", han cuestionado.

Desde las filas socialistas han asegurado que el PP primero mintió al decir "que no se había producido ninguna reunión" para que después, su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y después Feijóo, lo hayan "reconocido".

Los socialistas han incidido en que el motivo de acudir a la Justicia es investigar "el presunto intento de comprar declaraciones falsas contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero" por parte de Koldo, exasesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, condenado por el 'caso mascarillas' a 19 años de prisión por el Tribunal Supremo.

Este movimiento del PSOE se produce después de que el exasesor ministerial asegurase que le ofrecieron costear su defensa y un millón de euros si mentía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Presentada ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, señala presuntos delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación.

"Según las informaciones conocidas", han relatado desde el PSOE, "se habría ofrecido a Koldo García el pago de su defensa judicial, un millón de euros a cambio de mentir contra el Gobierno", así como "una rebaja de pena", por lo que reclaman saber "quién organizó esta supuesta operación, quién la financió y hasta dónde llegan las responsabilidades".

La denuncia va dirigida a su vez contra uno de los abogados del PP, Alberto Durán, así como a una empresa editora a la que apunta por el pago de la defensa de Koldo.

Los socialistas dicen que se habría hecho "con una contrapartida de publicidad institucional de administraciones del mismo signo" y que "indiciariamente indican que el destinatario efectivo del beneficio podría ser el Partido Popular".

"Esa comprobación exige en esta instrucción examinar las cuentas del partido, sus relaciones económicas con la editora entre mayo de 2025 y la actualidad y las rendiciones presentadas al Tribunal de Cuentas", abunda el PSOE, que apunta en este sentido a presunta financiación ilegal.