PSOE y PP no logran pactar en el Congreso una declaración de condena del incidente del diputado de Vox

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis (i), y el diputado de Vox José María Sánchez (d), durante el pleno en el Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE y el PP no han conseguido consensuar en el Congreso una declaración de condena del incidente protagonizado este martes por el diputado de Vox José María Sánchez García, que subió a la tribuna presidencial y se encaró con una letrada y con la Presidencia de la Cámara.

Sánchez García, que ejerce como portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, fue expulsado del Pleno tras ser llamado al orden en tres ocasiones después de haberse encarado con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero del Congreso, Alfredo Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ocupaba la Presidencia.

El diputado protestó desde su escaño durante el debate de una iniciativa del PSOE sobre la quema de libros durante el franquismo después de que, según su relato, el diputado de ERC Jordi Salvador le insultara gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal".

CONDENADA AL FRACASO DESDE EL PRINCIPIO

Y este miércoles el PSOE ha promovido una declaración de condena que ha sido firmada por todos los aliados excepto por el PP y Vox, ya que los 'populares' querían introducir algunos cambios. En todo caso, esta declaración institucional estaba desde un principio condenada al fracaso porque requiere unanimidad y Vox no iba a apoyar la censura de su propio diputado.

El texto redactado por los socialistas denunciaba que el episodio de Sánchez Díaz "no es una anécdota", sino "una forma de hacer política basada en el ruido, en la intimidación y en el desprecio de las normas básicas de la convivencia democrática".

"Encararse físicamente con los servicios jurídicos de la Cámara y desoír reiteradamente a la Presidencia vulnera el Reglamento. Pero hacerlo desde la propia tribuna presidencial, a escasos centímetros del presidente, atenta, además, contra la dignidad de esta institución", proseguía.

Por todo ello, los socialistas aspiraban a que el Congreso rechazase "firmemente" lo sucedido y que no volviera a repetirse porque, añadían, "la democracia no es gritar más", sino "respetar más".

"El Congreso no es un espectáculo; no es un plató de televisión ni un ring. Es la sede de la soberanía y merece respeto", subrayaba el PSOE, quien concluía su borrador de declaración instando al Congreso a reafirmarse en su compromiso "con el respeto, la convivencia y la ejemplaridad" frente a quienes "intentan degradar" la institución.

LA "ENMIENDA" DEL PP

La propuesta de redacción del PSOE ha sido "enmendada" por el PP, que planteaba, por su parte, que el Congreso también condenase las "muchas" actitudes de otros grupos parlamentarios, no sólo de Vox, que son "igualmente condenables", como gritos, insultos o gestos, que no son "reprobados habitualmente por la Presidencia de la Cámara".

La enmienda de los 'populares' también aprovechaba para exigir a la Presidencia del Congreso que dejase de "bloquear leyes, práctica que ya cuenta con el rechazo del Tribunal Constitucional", según estimó por unanimidad este martes el Pleno del Alto Tribunal.