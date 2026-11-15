El PSOE promete blindar 19.000 millones hasta 2030 para mantener la red ferroviaria e impulsar un Pacto de Estado

Archivo - Trabajadores realizan tareas de retirada de los vagores en el punto de las vías donde tuvo lugar el accidente de trenes de Adamuz, a 24 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, Andalucía). - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha propuesto en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre blindar una inversión de unos 19.000 millones de euros entre 2026 y 2030 para la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria, así como impulsar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

Según recoge el programa electoral, consultado por Europa Press, este pacto se negociará con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas. El acuerdo partirá de un 'Libro blanco' o auditoría que elaborará en un plazo de dos meses una comisión técnica de nueva creación, compuesta por expertos del ámbito ferroviario y de otros sectores relevantes en seguridad, como el aeronáutico.

En el plano presupuestario, los convenios firmados entre el Estado, Adif y Adif Alta Velocidad para la sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias elevarán hasta un 50 por ciento los recursos de inversión de los próximos cinco años. Estas partidas darán prioridad a la conservación, la renovación y la seguridad de la red existente para cubrir las necesidades estimadas por las unidades técnicas, comprometiéndose la formación a publicar anualmente tanto el grado de ejecución como los indicadores de estado de las vías.

Para reforzar la seguridad operacional, los socialistas han planteado tramitar como proyecto de ley el Real Decreto-ley aprobado el pasado 10 de noviembre de 2026. Esta norma amplía las facultades de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria --cuyos medios y capacidades promete seguir incrementando--, incorpora a la Ley del Sector Ferroviario la cultura justa y la protección de quien comunica un riesgo, precisa el cómputo de los tiempos de conducción y extiende la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sector.

Asimismo, el programa contempla la ejecución íntegra del plan de choque para acelerar la implantación de herramientas tecnológicas de supervisión y prevención, fortalecer los protocolos de control y mejorar la coordinación operativa. Entre las actuaciones técnicas concretas, el partido se ha comprometido a poner en servicio el sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla, fijar un calendario público para el resto de la red e implantar la doble verificación de las órdenes de circulación en los centros de control.

En materia de gestión y atención ciudadana, el PSOE apuesta por consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe, además de reforzar las plantillas de circulación, mantenimiento y seguridad. De igual modo, ha planteado garantizar "una atención integral y ágil" a los afectados por siniestros y a sus familias mediante la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos, contando con la participación activa de las asociaciones de víctimas.

MODERNIZACIÓN DE CERCANÍAS Y MEDIA DISTANCIA

Más allá de las medidas de seguridad, el texto fija como prioridad la modernización de las redes de Cercanías y Media Distancia para "garantizar desplazamientos más rápidos, cómodos y fiables para la ciudadanía" con mejores frecuencias y conexiones. En paralelo, los socialistas se han comprometido a culminar los corredores Mediterráneo y Atlántico y reforzar la integración con la red europea.

El partido también ha subrayado su intención de impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril y la intermodalidad con el objetivo de descarbonizar la logística y fortalecer la competitividad económica.

Finalmente, el documento destaca que durante los últimos años se ha realizado una inversión de cerca de 65.000 millones de euros en infraestructuras con cifras récord en el ferrocarril, y asegura que la partida de 19.000 millones comprometida hasta 2030 quedará protegida tras la finalización de los fondos europeos 'Next Generation EU' para garantizar la cohesión territorial y la fiabilidad de toda la red.