El PSOE promete honrar la memoria de Fernández Vara en el Senado: "Fue un ejemplo de la política con mayúsculas"

Archivo - El secretario de Política Autonómica del PSOE y vicepresidente segundo del Senado, Guillermo Fernández Vara, durante una sesión plenaria en el Senado, a 8 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha prometido que su grupo honrará la memoria del vicepresidente segundo de la Cámara Alta y expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido este fin de semana, quien fue "un ejemplo de la política con mayúsculas".

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa desde el Senado, en la que ha resaltado las aportaciones de Vara a la búsqueda del "consenso" y el "diálogo" y ha agradecido las muestras de cariño del presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y los representantes de todos los grupos parlamentarios.

Espadas ha puesto en valor la "buena política" del vicepresidente segundo en una legislatura "difícil", con el fallecimiento del expresidente de Aragón y senador socialista Javier Lambán, para quien también ha tenido un recuerdo.

"Mucho dolor, sin duda, y también la determinación, como grupo, de seguir adelante con el recuerdo permanente de dos personas que han sido auténticos referentes del socialistmo y auténticos compañeros de los que hemos podido no sólo aprender, sino tener claramente como foco, como faros, de una forma de ejercer política que, a nuestro juicio, es la que verdaderamente genera confianza en la ciudadanía y credibilidad en las ionstituciones", ha expresado.

En ese sentido, ha trasladado que el Grupo Parlamentario Socialista honorará la memoria del expresidente extremeño con su trabajo en la Cámara Alta, intentando aportar "consenso" al debate político.

"Esto nos va a servir para continuar en la senda de combatir discursos que no contribuyan a la convivencia, discursos de exclusiva confrontación política sin propuesta. Vamos a combatir lo que desgraciadamente llamamos polarización o radicalización del discurso y el debate político, que a nuestro juicio genera una contaminación a veces insoportable. Ese creo que es el mejor encargo que nos deja Guillermo Fernández", ha subrayado.

El Senado ha colocado un crespón negro en la bandera de España del Pleno y ha habilitado un libro de condolencias para recordar la figura del exdirigente socialista.