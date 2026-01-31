El PSOE propone al Congreso ir preparado el quinto centenario de la primera elaboración de chocolate en Europa

Archivo - 21 November 2024, Ghana, Sefwi Wiawso: Fermented cocoa beans are dried by villagers on a table in the sun. German confectionery manufacturers produced fewer chocolate Easter bunnies this year than in 2024, their industry association announced on - Christina Peters/dpa - Archivo

El PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso llamando a impulsar la conmemoración del Quinto Centenario de la primera elaboración de chocolate en el mundo occidental, un hito que los socialistas sitúan en 1534 en el Monasterio de Piedra, en el municipio zaragozano de Nuévalos.

Aunque todavía quedan ocho años para conmemorar este 500 aniversario, el PSOE ha decidido registrar ahora su iniciativa en el Congreso, coincidiendo precisamente con la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón.

La proposición, recogida por Europa Press y que se debatirá en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Pesca, insta al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para la conmemoración del quinto centenario "en colaboración con las administraciones competentes, las empresas del sector chocolatero, los maestros chocolateros, las academias gastronómicas y cualquier otro agente vinculado a esta actividad".

Asimismo, pide reconocer el potencial turístico que puede representar la puesta en valor de la fabricación del chocolate para numerosos municipios españoles.

La PNL también plantea colaborar en la organización de eventos que, con el horizonte del año 2034, permitan difundir "la historia de la llegada del chocolate a España, su relevancia para la gastronomía mundial y la importancia económica del sector en el país". Además, propone acordar la organización de un evento final en Aragón en 2034 y promover la declaración institucional de "Aragón, capital mundial del chocolate" durante ese año.

MOCTEZUMA, CORTÉS Y DOS MONJES DEL CÍSTER

Los estudios historiográficos acreditan, según el texto, que en 1521 el emperador azteca Moctezuma II ofreció cacao al conquistador español Hernán Cortés y en una carta de este último aparece por primera vez en la cultura europea la referencia al chocolate como "el alimento de los dioses". La palabra chocolate procede del término náhuatl xocoatl, compuesto por xoco (amargo) y atl (agua).

Luego, un monje de la orden del Císter, Fray Jerónimo de Aguilar, que acompañó como traductor al Cortés en su viaje a México, fue el responsable del envío del primer cargamento de cacao, junto con la receta para su elaboración, al abad del monasterio, Antonio de Álvaro, siendo así "los primeros europeos en probar este nuevo producto gastronómico". El primer chocolate a la taza incorporaba cacao, azúcar, canela y vainilla.

El PSOE subraya también la tradición chocolatera de la Orden Cisterciense, la difusión posterior del chocolate en distintas cortes europeas, sus propiedades medicinales apreciadas entre los siglos XVI y XIX y la vigencia actual de numerosas empresas chocolateras en España.

A su juicio, la conmemoración del quinto centenario constituye una oportunidad para visibilizar la calidad del producto, destacar sus beneficios, subrayar su importancia económica y promover su valor cultural y gastronómico, mediante planes estratégicos, rutas turísticas, congresos monográficos y eventos a lo largo del año 2034.