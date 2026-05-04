El PSOE se queja de que la Justicia absuelva a la mujer que llamó 'Begoño' a la mujer de Sánchez

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, se ha quejado este lunes de que una jueza haya absuelto a Pilar Balsega, la mujer que relacionó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el narcotráfico --pese a que lo hizo "sin pruebas"-- y se refirió a ella como "Begoño".

"A ver si lo entiendo. Una agitadora ultra relaciona sin pruebas a Begoña Gómez con el narcotráfico ¿y aquí no pasa nada?", ha indicado la 'número tres' del PSOE en un mensaje en X recogido por Europa Press. "¿Todo vale para atacarnos?", señala a continuación.

La dirigente socialista considera que "hay quien se tomó lo de 'el que pueda hacer que haga' muy en serio" en referencia a las palabras del expresidente del Gobierno, el 'popular' José María Aznar en el año 2023, cuando tildó a Sánchez como "peligro para la democracia" tras haber pactado una ley de amistía a los dirigentes del procés a cambio de su investidura. En todo caso, Torró lanza un aviso: "Ya les advierto que no van a poder con nosotros", ha indicado a continuación.

A la vez, el PSOE ha lanzado un mensaje en términos similares en la cuenta oficial del partido en X en el que lamenta la decisión de la jueza sobre Balsega.

"La deshumanización y la calumnia no parecen tener castigo si eres de la derecha ultra o de la ultraderecha. Al contrario, tiene premio. Todo vale contra el Gobierno progresista. El que pueda hacer, que haga", señalan los socialistas.

Ferraz lanza estos reproches después de que la jueza Beatriz Suárez haya absuelto a Balsega del delito de injurias al considerar que sus palabras sobre Gómez no menoscaban su honor y no tienen relevancia penal.