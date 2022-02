El PSOE se queja de le pidan responsabilidad en Castilla y León: Le toca al PP "despejar" la situación

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha rechazado este martes que a su partido se le exija responsabilidad para facilitar un Gobierno del PP sin Vox en Castilla y León cuando es al partido de Pablo Casado al que le corresponde "despejar" una situación que "él mismo ha provocado".

Gómez ha respondido así, en rueda de prensa desde la Cámara Baja, a diversas preguntas sobre si el PSOE se plantearía la abstención en caso de que así se lo pidiera el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno en esa comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, para conformar un Ejecutivo sin Vox.

El dirigente socialista ha subrayado que el PSOE va a respetar la decisión de la ciudadanía en Castilla y León, que ha situado a su partido en la oposición, y que, por tanto, es al PP, como ganador de los comicios de este domingo, a quien corresponde tomar la iniciativa y buscar los apoyos necesarios para conformar un gobierno.

Es por ello que ha rechazado plantearse una abstención, como ya confirmó este lunes la Ejecutiva del PSOE, para facilitar un gobierno en Castilla y León sin la presencia de los de Santiago Abascal. "No estamos en escenarios que no son factibles y que, además, no corresponden al PSOE", ha insistido.

EL PP NO ESTÁ EN CONDICIONES DE EXIGIR NADA

En todo caso, Gómez sostiene que el PP no está "en condiciones" de exigir "responsabilidades" al PSOE en Castilla y León cuando el partido de Pablo Casado no sólo no apoyó la investidura de Pedro Sánchez en 2019 sino que además no ha brindado colaboración al Gobierno desde entonces para sacar adelante temas relevantes para el país.

Preguntado por si el PSOE ha hecho autocrítica tras los resultados cosechados este domingo en esa comunidad, Gómez ha respondido que su partido hace autocrítica "de manera permanente" pero ha recordado que los socialistas, con Luis Tudanca a la cabeza, ganaron en 2019 las elecciones en Castilla y León y que ahora el PP sólo ha ganado "por la mínima".

En todo caso, ha mostrado su confianza en que el proyecto del PSOE en la región acabará dando resultado y conseguirá contrarrestar a las formaciones de la derecha y la "ultraderecha", lo que, a su juicio, pasa por hacer "mucha pedagogía" además de trabajo de campo. "Veremos qué hace el PP", ha apostillado.

Por último, preguntado sobre qué hará el PSOE para intentar que La España Vaciada no le siga arrebatando votos con vistas a las próximas elecciones generales tras el importante ascenso de Soria Ya en Castilla y León, Gómez se ha limitado ha responde que el de Sánchez es el primer Gobierno que ha desarrollado una estrategia clara para las comunidades autónomas que sufren la desploblación.