PSOE: Rajoy se ha equivocado al no fomentar el diálogo ante la consulta

Actualizado 26/12/2013 11:16:15 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha "equivocado gravemente" al no fomentar el "acuerdo y el diálogo" ante el referéndum de autodeterminación planteando por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que, en su opinión, es un "viaje a ninguna parte".

"Sería bueno que hubiera más diálogo frente a ese viaje a ninguna parte y a ese callejón sin salida planteado por Mas", ha añadido en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha reprochado a Rajoy no haber querido dialogar durante esta legislatura y le ha acusado de gobernar sin buscar acuerdos.

López ve necesario buscar una solución y considera que "no se puede esconder la cabeza como el avestruz" ante el referéndum de autodeterminación porque a su juicio eso "no conduce a nada" y lo que hace es que no se llegue "a ninguna parte".

A este respecto, ha dicho que Mas también "se ha equivocado profundamente en los últimos tiempos": "No hay más que ver dónde ha quedado la gobernabilidad de Cataluña", ha señalado. El diálogo, ha dicho, "debería de darse" y por ello, los partidos políticos deberían "hacer más para que se diera".

El 'número tres' del PSOE, ha insistido en que "un gran consenso permitiría dar respuesta" entre otras cosas, a la cuestión catalana, por lo que ha defendido la alternativa planteada por el PSOE que apuesta por un modernizar el Estado de autonomías "en un sentido federal".

"Se trata de poner propuestas encima de la mesa y entendemos que la del PSOE es una propuesta positiva que puede ser una salida para ese problema", ha recalcado, precisando que el método de la propuesta es a través del diálogo y el consenso.

No obstante, ha hecho hincapié en que esta propuesta no es "para contentar a nadie" sino para "buscar un encaje" y así poder seguir conviviendo en España: "Entendemos que puede haber una mayoría social de personas en Cataluña que quieren discutir cuestiones que afectan a al modelo territorial o al de financiación pero que quieran seguir formando parte de ese conjunto que se llama España", ha puntualizado.

Por otro lado, ha reiterado que su partido hace una valoración positiva del discurso del Rey, preguntado por si cree que Juan Carlos asumió el planteamiento federal del PSOE al apelar a renovar el acuerdo de convivencia, López cree que no hay que generar polémica ni considera que trate de "asumir ningún planteamiento de ninguna Organización".