El PSOE rechaza la suspensión del voto del Supremo y acusa a PP y Vox de volver "a tropezar en la piedra del franquismo"

Archivo - La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una imagen de archivo. - EVA ERCOLANESE - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha rechazo este lunes la suspensión del voto de los nacionalizados por la conocida como 'ley de nietos' por parte del Tribunal Supremo, y ha acusado a PP y Vox de volver "a tropezar con la piedra del franquismo" por querer "destruir" el voto de miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos", ha afirmado el PSOE en su primera reacción tras conocer el rechazo del alto tribunal al recurso de la Abogacía del Estado que solicitaba que se permitiera votar a los nacionalizados por esta ley.

Para los socialistas, la "coalición reaccionaria" y la "coalición de los recortes" quiere llevar su proyecto de "involución" hasta uno de los derechos más fundamentales de la democracia española: el derecho al voto. "En una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza. En una democracia, los derechos se protegen, no se destruyen como quieren hacer PP y Vox", ha denunciado el PSOE.

Los socialistas han afirmado que ambos partidos llevan años pidiendo elecciones y ahora que están convocadas "lo que quieren es que la gente no vote", dado que primero pusieron en duda el voto por correo y el sistema electoral y ahora "van contra" los descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante el franquismo. El Supremo ha adoptado esta medida tras las peticiones de Vox y de Iustitia Europa.

"¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí? Para Feijóo y Abascal no fue suficiente el daño que les provocó la dictadura, sino que quieren seguir castigando a los descendientes de los españoles que tuvieron que huir de España para salvar sus vidas", ha reprochado el PSOE.

Para el partido liderado por Pedro Sánchez, tanto Feijóo como Abascal comparten el mismo proyecto político: "recortes, rencor y destruir en derechos". "Quieren acabar con las pensiones públicas, los derechos laborales, las leyes de igualdad y hasta el derecho al voto. Van contra todo y contra todos", ha reiterado.

En la misma línea, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha afirmado que el "anhelo fascista" de PP y Vox "ha atacado la piedra angular de la democracia: el derecho a voto". "No vamos a parar de denunciar este atropello", ha reiterado en su perfil de la red social X.