El PSOE rechaza por tercera vez debatir en el Congreso la comisión de investigación sobre abusos en la 'mili'

Archivo - Un militar durante un ejercicio, a 21 de marzo de 2024, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a unir sus votos al PP y Vox para rechazar en la Junta de Portavoces, por tercera semana consecutiva, que el Pleno del Congreso debata una iniciativa impulsada por sus socios parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre los abusos presuntamente sufridos por reclutas durante el servicio militar obligatorio en las décadas de 1980 y 1990, alegando que ya hay diversas comisiones de investigación en activo y prefieren esperar.

En concreto, se trata de una proposición no de ley impulsada por ERC y firmada por Bildu, Sumar, Junts, PNV, Podemos, BNG y Compromís que persigue abrir una comisión de investigación parlamentaria para identificar a los responsables políticos y militares de esos acosos, malos tratos y vejaciones, iniciar las acciones legales contra ellos y reparar a las víctimas.

Por tercera semana consecutiva, el PSOE ha desechado en la Junta de Portavoces la idea a poner fecha a la discusión de esta iniciativa, según confirmaron fuentes parlamentarias. Su oposición se une a la manifestada por PP y Vox, que descalifican la propuesta.

YA HAY MUCHAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Y es que, en la actualidad, el Congreso tiene en marcha cuatro comisiones de investigación: la de la dana, la del apagón eléctrico de abril de 2025 y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses con escasa actividad.

Pero, además, están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al 'caso mascarillas', un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.

Así las cosas, de momento, los socialistas entienden que no hay cabida para nuevas comisiones de investigación, una situación que podría cambiar en cuanto una de las cuatro que están activas concluya sus trabajos. La regla no escrita es que en cada legislatura no podía haber más de tres comisiones de investigación a la vez.

ABSTENCIÓN EN LA COMISIÓN DE DEFENSA

Precisamente, el PSOE se abstuvo en la Comisión de Defensa del Congreso el lunes en la votación de la iniciativa, que cosechó los votos en contra de PP, Vox y UPN.

La portavoz socialista en la comisión, Caridad Rives, dijo que el PSOE ve la iniciativa con buenos ojos, pero pidió delegar la investigación únicamente en el Defensor del Pueblo. Presentaron una enmienda en este sentido, que proponía suprimir el resto de puntos de la iniciativa, y al no ser aceptada se inclinaron por la abstención.