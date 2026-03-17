PSOE rechaza tramitar en el Congreso la reforma para ampliar la prisión permanente y acusa al PP de "mover las tripas"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, a su llegada a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que su partido no va a apoyar este martes la toma en consideración de reforma penal planteada por el PP para ampliar de la prisión permanente revisable a los supuestos de ocultación de cadáver y de reincidencia criminal, y ha acusado a los 'populares' de presentar esa propuesta sólo para intentar "mover esas tripas".

"No, no la vamos a apoyar. Porque es una propuesta que lo que busca es volver a meter ruido", ha afirmado López en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, preguntado por los periodistas por la posición de su formación, que sí voto a favor de la tramitación de una reforma similar en la anterior legislatura.

El dirigente socialista ha respondido indicando que había escuchado a la portavoz del PP, Ester Muñoz, decir que su formación se ocupa de "las necesidades y las preocupaciones de la gente", en relación con Castilla y León.

López ha afirmado que lo que ha visto en esa región es "preocupación" porque "les han cerrado centros sanitarios, les han cerrado colegios y no tienen el transporte para comunicar unas zonas", pero "ninguno" le habló de la prisión permanente. "El PP lo que pretende es mover esas tripas y hacer norma lo que es una excepción", ha añadido.

A su juicio, "no hay ningún problema jurídico" en este asunto y ha remarcado que "no ha habido ninguna reclamación por parte de ningún juez ni de nadie del sistema judicial". "El PP busca pues lo que busca siempre, enredar", ha concluido.