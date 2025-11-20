El PSOE se reivindica como el partido que ha "marcado el rumbo" desde la Transición

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, en Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha publicado este jueves un vídeo con motivo del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, en el que se reivindica como el partido que ha "marcado el rumbo" de la Transición española a la democracia. "El PSOE ha hecho gran parte de ese camino", ha defendido.

Los socialistas han compartido este video a través de la red social 'X', junto al mensaje: "Hoy hace 50 años comenzamos un camino porque sabíamos que era el camino hacia la libertad. El camino de la democracia", en referencia al periodo político que culminó con la Constitución de 1978.

En esta publicación, han expuesto que fueron los socialistas quienes hicieron a España "llegar a Europa", bajo el Gobierno de Felipe González, y dejaron atrás "la violencia y el terrorismo" de ETA, reivindicando la figura del exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, además de destacar otros avances sociales bajo Ejecutivos del PSOE, como el matrimonio igualitario o la ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

"No lo vamos a permitir por la dignidad y la memoria de los que se quedaron atrás, por la España que somos hoy, por los que ya hicieron este camino y por los que están por hacerlo. Sigamos hacia delante. Sigamos haciendo juntos la España de la libertad", han concluido.

Asimismo, el video incluye a varios líderes socialistas como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, así como el propio Pedro Sánchez.