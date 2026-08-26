PSOE y sus socios tumban en el Congreso las comparecencias urgentes de ministros que pidió el PP y apoyaron Vox y Junts

1112534.1.260.149.20260826163516 Reunión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios han rechazado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso todas las comparecencias extraordinarias de ministros que había pedido el PP y que han sido apoyadas por Vox y Junts.

Inicialmente, el PP había reclamado la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de diez de sus ministros por distintos asuntos, pero todas las relativas a la crisis migratoria de Ceuta no llegaron a votarse habida cuenta de que ya tienen fecha agendada para sustanciarse.

Así, el jueves 3 de septiembre habrá un Pleno monográfico con Pedro Sánchez y en los próximos días van a comparecer en comisión los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; Política Territorial, Ángel Víctor Torres; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; Migraciones, Elma Saiz; Sanidad, Mónica García; Juventud e Infancia, Sira Rego; e Igualdad, Ana Redondo. La ronda de comparecencias sobre Ceuta la inauguró este martes la titular de Defensa, Margarita Robles.

Pero la Diputación Permanente debía decidir otras peticiones, que finalmente no han prosperado. Asi, el PP pedía que el ministro de Interior informase en el Pleno del Congreso sobre el proceso de regularización extraordinaria de migrantes y que el propio Marlaska y Robles acudieran juntos a la Cámara para rendir cuentas por la continuidad en el cargo de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y de su director adjunto operativo (DAO) pese a haber sido imputados en el 'caso Leire'.

Asimismo, los 'populares' pedían la comparecencia extraordinaria de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para informar de los graves incendios forestales del verano y de la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, una decisión que ha sido elogiada por PP y Vox y censurada por Sumar y buena parte de los aliados del Gobierno de coalición.

UNA MAYORÍA QUE NO ES TAL EN LA DIPUTACIÓN

Todas estas peticiones fueron apoyadas por Vox y también por Junts, pero no han salido adelante porque la composición de la Diputación Permanente del Congreso que se pactó al inicio de legislatura no refleja exactamente las mayorías del Pleno: mientras que PP, Vox y Junts suman mayoría absoluta en el Pleno, en cambio no son suficientes para ganar una votación en la Diputación Permanente.

También se ha rechazado la solicitud del PP para que el vicepresidente primero y responsable de Economía, Carlos Cuerpo, diera cuenta de la novena modificación de la adenda del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation, aprobada a finales de julio, "y su impacto negativo en las previsiones y compromisos adoptados por el Gobierno, para generar un impulso transformador del tejido productivo, de la adaptación de nuestro territorio y del bienestar de las familias". En este caso, el PP y Vox han votado a favor, pero junts ha optado por la abstención.