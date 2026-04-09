El PSOE ve "indecente" que el PP haga "chistes" con la retención de un soldado español por parte de Israel

Archivo - La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización, Rebeca Torró. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE considera "inaceptable" e "indecente" la declaración de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que comparó la detención de un soldado español por parte de Israel con un control de tráfico y le reprocha que haga "chistes" con un asunto de esta naturaleza.

Para el PSOE, el PP "frivoliza" con este incidente que se ha producido en plena escaldad del conflicto entre Israel y Líbano. "Un soldado español, retenido por Israel mientras cumplía una misión de paz de Naciones Unidas. Y eso le da para hacer una broma a los del PP", afean desde Ferraz en un comunicado.

De este modo responden a las palabras de Muñoz, que este mismo jueves restó importancia al asunto afirmando que ella ha estado "en controles de tráfico" donde la han tenido "bastante más tiempo retenida" del que el 'casco azul' español pasó bajo custodia de Israel.

Los socialistas han mostrado su indignación con estas palabras, lamentando que España "no se merece una oposición así". "Un partido que no condena la guerra sin matices, que mira hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos y que hace chistes cuando Israel retiene a un militar español. ¿Para qué sirve el PP de Feijóo?", cuestionan.

A su juicio, los 'populares' solo se dedican a "bloquear y obstaculizar" y no están "del lado de España ni de sus Fuerzas Armadas" cuando, señalan, más lo necesitan.

Este mismo jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió a Muñoz que "no frivolice" con la detención del militar español y aseguró que "por respeto debería callarse".

Este martes Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano (FINUL) que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y retuvo a un militar de nacionalidad española durante "menos de una hora". Fue liberado después de que España trasladase "su protesta más enérgica" tanto a Naciones Unidas como al gobierno de Tel Aviv, según reveló la ministra.