La Puebla de los Infantes (Sevilla) presenta el VII Encuentro Letras Celestes para este sábado 11 de abril

Presentación del VII Encuentro Letras Celestes de La Puebla de los Infantes (Sevilla). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Puebla de los Infantes (Sevilla) y diputado provincial, José María Rodríguez, acompañado por el coordinador de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, ha presentado este miércoles el VII Encuentro Letras Celestes, una iniciativa literaria, ciudadana, rural e independiente, que tiene como principio fundamental la promoción de la lectura como actividad diferenciadora en la construcción del pensamiento crítico y la opinión.

La actividad, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento puebleño, así como de la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía y de la Sociedad Cooperativa Virgen de las Huertas, se celebra el próximo sábado 11 abril, durante una jornada que se desarrolla en la Biblioteca Municipal, en horario de 11,00 a 19,30 horas.

El alcalde puebleño ha destacado la presentación de 'Y ser como la estrella inaccesible y alta, alumbrando el silencio', obra antológica, intergeneracional e internacional, con más de doscientos autores contemporáneos y universales.

"La creación literaria y poética se centra en la mirada sobre el silencio. El título proviene de dos hermosos versos de Dulce María Loynaz, poetisa cubana que obtuvo el Premio Miguel de Cervantes en 1992", ha explicado Rodríguez sobre una obra que continúa una iniciativa desarrollada también en encuentros anteriores, con títulos como 'Azzáyt, el carmen del olivar', 'Mueve la voz Amor de mi gemido' y 'De repente, ¡oh belleza!, canta el verderol', editadas en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

Otras de las acciones culturales del Encuentro destacadas es la participación del alumnado del colegio San José de Calasanz en 'Hospital poético de Gloria Fuertes', coordinado y presentado por el director del centro educativo, José Santana Garrido.

Además, el profesor Juan Carlos Abril, catedrático de didáctica de la literatura en la Universidad de Granada, desarrollará una loa a la lectura a través de la disertación 'Invitación a la lectura'; la investigadora Antígona Márquez Pascual participa con la charla ilustrada sobre 'La Puebla de los Infantes en la literatura de viajes del escocés Robert Dundas Murray (1816-1856)'.

Por otro lado, el grupo de teatro inclusivo, Sombra y luz Teatro, con la dirección de Lola Mendoza, representará textos de la dramaturga María Jesús Bajo Martínez; Aurelio Ariza Fernández, catedrático jubilado de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, celebrará la conferencia 'La expedición española que llevó la vacuna a la mitad del mundo: relato de una hazaña ignorada'.

Además, la Asociación Soñando caminos y el Club de lectura de Mujeres Alerce participan con 'La voz de la poesía', presentado por Maribel Prados, bibliotecaria de la localidad.