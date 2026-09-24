Puente ahonda en el choque con Sumar y les insta a "no ir bajo 20 siglas" para que no gobierne la ultraderecha

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - Nacho Cubero - Europa Press

Un diputado de IU se queja de que el ministro le ha bloqueado en X por criticar la gestión de PSOE y le recuerda que votó su investidura

MADRID, 24 Sep. (EUROPA EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, continúa agravando el choque que inició este miércoles con el socio minoritario del Gobierno y lo ha hecho instando a Sumar y al resto de la izquierda alternativa a no concurrir a las elecciones generales "bajo 20 siglas" para evitar "regalarle el Gobierno a la ultraderecha".

"A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Está chupado", ha escrito el ministro en su cuenta de X.

Este miércoles, el ministro ya utilizó esta red social para replicar a la idea lanzada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau de que los partidos de Sumar deberían romper el Gobierno si el PSOE no despliega políticas valientes en vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, de su piso de Madrid en el que había residido durante 70 años.

Este jueves ha lanzado otra tanda de mensajes, recogidos por Europa Press, en los que incide en que a él "a izquierdista" no le "gana nadie" y que eso incluye no ponerse "en la posición de hacer de tonto útil de la derecha".

"JAMÁS SERÉ ÚTIL A LA DERECHA"

"Jamás. Por eso me odian más que a nadie. Yo jamás les seré útil. Ni por activa, ni por pasiva, ni por perifrástica. Podré acertar más o menos. No soy perfecto. Pero útil a la derecha jamás", remarca el ministro, antes de apuntar que "las cosas se cambian sobre todo gobernando", aunque "casi nunca todo lo que uno querría". "Pero esta reflexión es para adultos, no para niños".

La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ya replicó este miércoles a Puente pidiéndole que no se confunda de "adversario" y ponga todas las herramientas "al servicio del principal problema de los ciudadanos" llevando al Consejo de Ministros el decreto de vivienda con medidas antidesahucios que impulsa Sumar. "Con todo el respeto, Óscar. No es a Ada a quien hay que pedir cuentas sobre la insufrible situación de la vivienda que venimos años denunciando", le dijo.

También le contestó el diputado de IU Nahuel González recordándole que tiene mucho de que hablar en relación al PSOE y su gestión, como los casos de corrupción que salpican a los socialistas, la situación de Cercanías, la ampliación del Puerto de Valencia o el giro que dio el PSOE sobre el Sáhara Occidental al avalar el plan de autonomía propuesto por Rabat en la zona.

Este jueves González ha desvelado en X que el ministro le bloqueó tras este comentario. "Maravilloso. Un ministro de un Gobierno cuya investidura voté me bloquea y al que constantemente le hago preguntas/interpelaciones en el Congreso. ¿Pero esto qué es, Óscar? ¿Por hablar de vivienda, Sáhara, corrupción, tauromaquia y del Cercanías que sufrimos los valencianos?", le ha preguntado.

MENOS BRAVUCONADAS Y MÁS CONCRECIONES

Los comentarios del ministro socialista en las redes sociales han recibido también réplica del coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello: "Menos bravuconadas y más concreciones", le ha pedido, antes de apostillar: "Lo que le está regalando el Gobierno a las derechas son vuestros casos de corrupción y la inacción frente a la energencia habitacional", ha espetado.

El también secretario primero de la Mesa del Congreso y candidato a la Alcaldía de Barcelona ha enfatizado que ahora "toca expropiar a fondos y grandes especulares y aprobar por decreto la prórroga de los desahucios". "Y si no, no contéis con nosotros. Así de sencillo", ha amenazado el dirigente de los Comuns.

Por su parte, Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid ha contestado al ministro que "la cosa no va de quién es más de izquierdas", sino de para qué se está en el Gobierno. "Sumar aporta avances en políticas sociales y empleo, pero no puede cargar indefinidamente con la inacción en vivienda, los casos de corrupción o el Sáhara", ha escrito alineándose con la tesis de Colau.