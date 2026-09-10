Puente duda que el CNI diera pleno valor a la convocatoria de Ceuta y pregunta "qué podían haber hecho en unas horas"

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). Cuerpo se estrena hoy como vicepresidente en la sesión de control al G - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto hoy en duda de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) diera plena credibilidad a la convocatoria de invadir Ceuta el pasado 30 de julio y se ha preguntado que, en caso de que esto hubiera sido así, qué podía hacer el Gobierno con tan pocas horas antes de que empezara "la movida". "La anticipación era nula", ha remachado.

Puente se refería al aviso por WhatsApp que envío el CNI a la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma y a la conversación de once minutos que mantuvo con el "jefe de gabinete" del Delegado del Gobierno en Ceuta, que están reflejados en los informes que desclasificó ayer el Ejecutivo.

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el ministro ha precisado que "una delegación del Gobierno no es el sitio para transmitir una amenaza de cierta entidad" y por ello cree que "si el CNI le da plena credibilidad a esa convocatoria", habría elevado la información a la superioridad.

Ha argumentado a este respecto que "convocatorias en redes hay muchas" y no siempre se cumplen y ha añadido que este tipo de situaciones se plantea todos los veranos, recordando que en agosto de 2025 hubo 4.000 intentos de saltar la valla.

También ha admitido que este mismo mes había habido volúmenes de entradas de cien o cuatrocientos, pero que lo habitual es que los frustren las propias fuerzas marroquíes, sin "cuya colaboración sería imposible contener a la gente en la frontera", ha señalado.

En cualquier caso, Óscar Puente ha querido poner el foco en cuál podría haber sido la respuesta del Gobierno español en caso de que se hubiera dado credibilidad a la amenaza de invasión de Ceuta, con tan pocas horas de advertencia.

"Apenas unas horas antes de que empiece la movida, no sé qué es lo que" se hubiera podido hacer: "¿Desplegar una fragata? No sé lo que se tarda en desplegar una fragata, ¿qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a mandar con helicópteros al Ejército y tirotear a la gente que intentara entrar?", ha exclamado.

NO HUBO AVISOS CLAROS Y CON TIEMPO PARA DESPLEGAR DISPOSITIVO

Dicho esto ha señalado que "hay mucho capitán a posteriori" porque es fácil decir lo que se hubiera hecho, pero lo difícil, a su juicio es "anticiparse a algo que jamás ha sucedido". Y ha querido recalcar que "no ha habido avisos lo suficientemente claros y con tiempo como para haber desplegado un dispositivo".

El ministro ha cargado contra el PP tras acusar este partido al Gobierno de "mentira de Estado" en la crisis de Ceuta y ha advertido: "el PP sabe mucho de mentira de Estado" tras haber atribuido a ETA los atentados del 11 de marzo, según el ministro.

Por el contrario, señala que el Gobierno siempre ha sostenido la misma versión de que hubo avisos y llamadas pero nadie "previó lo que pasó" y esto, dice, "se sostiene con los papeles" desclasificados.

"PODEMOS MEJORAR NUESTROS SISTEMAS"

Rechaza que el Ejecutivo esté poniendo al CNI a los pies de los caballos y no interpreta como críticas las referencias que realizó ayer Pedro Sánchez a los servicios de inteligencia.

A este respecto, ha precisado que lo ocurrido en Ceuta sienta un precedente y "ahora los servicios de inteligencia tendrán que implementar otro tipo de medidas para poder leer fenómenos como el que se ha producido". Igual, ha dicho, que lo ocurrido el 11-S de 2001 en EEUU, que no se podía prever, pero ahora es imposible que ocurra algo igual en Nueva York.

"No lo interpreto como crítica sino una reflexión de cómo podemos mejorar nuestros sistemas", ha recalcado. También descarta que haber hecho públicos los informes sea "pegarse un tiro en el pie" porque es "ejercer la transparencia". Una cosa que no ha hecho, según ha denunciado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la compra del ático habiendo "una sombra de sospecha".

Óscar Puente ha restado importancia al hecho de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, no aplaudiera a Pedro Sánchez en el Parlamento, cuando compareció por la crisis de Ceuta. Según asegura, cada persona tiene su "impronta": "Margarita siempre ha tenido una característica que también puede ser predicable de mi, que somos un poco versos sueltos".

A este respecto, dice que sí la vio aplaudir, que él también es de "poco aplaudir" y si le hubieran enfocado en otras ocasiones se vería. En cuanto a la reunión del Rey con los Jefes del Estado Mayor y la ministra de Defensa, lo ha enmarcado en la "normalidad".

Como también enmarca en ésta la relación del presidente del Gobierno con el Rey, con el que "hace pocos días" estuvo despachando durante tres horas. "Nada es perfecto e idílico pero las relaciones son buenas", ha apostillado.