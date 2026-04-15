Puente ofrece "diálogo" a Canarias con la gestión de aeropuertos, pero aclara que la competencia es estatal

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este miércoles el mantenimiento del modelo aeroportuario en red en España, al tiempo que ha mostrado la disposición del Gobierno a reforzar la coordinación con Canarias en la gestión de sus aeropuertos, aunque ha recordado que esta competencia corresponde constitucionalmente al Estado.

Así se ha pronunciado Puente en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta de la diputada de Cristina Valido, sobre el grado de participación de la comunidad autónoma en la gestión aeroportuaria del archipiélago.

En este contexto, el ministro ha subrayado que el sistema aeroportuario español constituye una "experiencia de éxito", destacando que los aeropuertos del país han recuperado el tráfico previo a la pandemia y lo han incrementado en más de un 15 por ciento, una evolución que, según ha señalado, también se refleja en los aeropuertos canarios.

No obstante, el titular de Transportes ha reconocido la singularidad territorial del archipiélago y ha asegurado que el Ejecutivo está "absolutamente abierto" a mejorar las fórmulas de diálogo y coordinación con las comunidades autónomas en materia de gestión aeroportuaria.

En este sentido, ha reiterado la voluntad del Gobierno de buscar soluciones que permitan atender las especificidades de Canarias sin poner en "peligro" el modelo actual, insistiendo en que existe margen para alcanzar acuerdos dentro del marco constitucional vigente.

Además, ha recordado que el Ejecutivo bonifica hasta el 75% del coste de los billetes aéreos para residentes canarios en sus desplazamientos, una medida que, a su juicio, contribuye a garantizar la conectividad del archipiélago con el resto del territorio nacional.