Puente recuerda a Feijóo que tendrá que decir la verdad ante la jueza de la dana, "cosa a la que no está muy habituado"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i), durante la celebración del Encuentro Empresarial bilateral España - Marruecos, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha recordado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estará obligado a decir verdad durante su citación como testigo ante la jueza de la dana, y tendrá que aclarar si el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, le mantuvo informado de la evolución de la tragedia.

Así lo ha asegurado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, en la que ha sostenido que no es cierto que Mazón mantuviera puntualmente informado a Feijóo, como este último dijo en declaraciones a los medios un día después de la tragedia.

"Esa declaración de Feijóo, sobre todo, lo que va a servir es para esclarecer en qué consistió ese diálogo y de qué le informó. La verdad es que creo que todos somos conscientes de que al señor Feijóo nadie le informó de nada, y desde luego, mucho menos el señor Mazón", ha sostenido.

Según la tesis de Puente, si fuera cierto que Mazón informó a Feijóo "en tiempo real" de la situación, "sería al único al que lo hizo", porque el ya expresidente de la Comunidad Valenciana "ni siquiera cogía el teléfono de su consejera".

Con todo, el titular de Transportes ha recordado que el líder de la oposición comparecerá en sede judicial y "tendrá obligación de decir verdad". "Cosa a la que él no está muy habituado. No creo que sea un escenario muy cómodo para él", ha ironizado.

De esa declaración espera que se esclarecezca "en qué consistió esa comunicación en tiempo real", después de que Feijóo, "en un alarde del día después de la dana", fuera "bastante imprudente" asegurando que Mazón le compartió las novedades del temporal.

"Yo creo que le va a pasar factura, porque va a tener que contestar a la jueza con la obligación de decir verdad que tienen los testigos en sede judicial", ha zanjado Puente.