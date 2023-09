Puigdemont acusa a la Eurocámara de "censura" por retirar una imagen de apoyo al 1-O

BRUSELAS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha acusado de "censura" al Parlamento Europeo por retirar una imagen una fotografía de apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 de una exposición instalada en su sede de Bruselas promovida por el propio Puigdemont y su exconseller y también eurodiputado de Junts Toni Comín, tras constatar que la imagen fue incluida con posterioridad a que la muestra fuera autorizada y que va en contra de las normas de la institución comunitaria.

Puigdemont ha celebrado, no obstante, el "efecto Streisand" que ha logrado la retirada de la fotografía, "que tenía que estar presente en esta exposición", en la que aparecía una mujer sosteniendo en alto una de las urnas del referéndum del 1-O pero que no aparecía en el dosier previo que debía ser aprobado por el Parlamento Europeo.

En su intervención con motivo de la presentación de la muestra, titulada 'Cataluña, una pionera en Europa', Puigdemont ha arrancado en inglés antes de pasar al catalán, al que se ha referido como "una importante lengua europea" que espera que pueda ser "pronto" un idioma oficial de trabajo en la Unión Europea.

Aunque la inauguración oficial de la exposición se ha celebrado a las 18.00 horas de este martes, la muestra estaba abierta desde el lunes en un área de la sede de la Eurocámara, que habitualmente se cede a los eurodiputados para que 'apadrinen' exposiciones durante un periodo máximo de cinco días.

Por ello, el contenido de la exposición y los servicios de la Eurocámara decidieron reevaluar la situación tras constatar la irregularidad, aunque después también llegaron "varias quejas" avisando de que esta instalación mostraba una imagen de una de las urnas utilizadas durante el 1-O, entre ellas, una denuncia presentada por la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara a través de una carta al Colegio de Cuestores por considerar que "avala el referéndum inconstitucional organizado en Cataluña en 2017, (un referéndum) por el que Carles Puigdemont tiene problemas legales en un Estado miembro y está prófugo".

Sobre la retirada de esta fotografía se ha pronunciado también Comín, que ha explicado en declaraciones a los medios que la fotografía se incluyó una vez había expirado el plazo para presentar el dosier de la exposición para la aprobación de la Eurocámara.

"Había una foto preciosa del 1-O", ha lamentado Comín, que mostraba una urna que, a su juicio, es "ejemplo" del "alma democrática de Europa", y frente a la que existe también un alma "autoritaria e imperialista".

En el evento ha irrumpido, además, el eurodiputado de Vox Herman Tersch, quien ha acusado a los asistentes de hacer "apología del golpismo", una interrupción de la que Comín se ha valido para ejemplificar que "esa es el alma autoritaria de Europa".

"No hay paradoja más grande que un Parlamento que obligue a retirar una foto de una urna; no se me ocurre cosa más absurda ni más triste", ha agregado el exconseller, quien acto seguido ha recibido una urna en miniatura como las que se usaron en el referéndum del 1-O y que ha permanecido sobre el atril durante todo el evento como guiño a la fotografía retirada.