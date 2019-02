Puigdemont critica que Arrimadas haga "un show" en Waterloo y lamenta que no se reúna con él

Actualizado 24/02/2019 19:15:35 CET

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Carles Puidgdemont ha criticado a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, por ir a Waterloo --donde reside Puigdemont-- a "hacer un show" y ha lamentado que no haya tenido el coraje para reunirse con él.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigdemont ha asegurado este domingo que Cs ha hecho "todo este montaje para acabar huyendo al cabo de pocos minutos" y ha criticado que esta formación haya venido a la política para hacer esto.

"Arrimadas viene a Waterloo a hacer un show con un grupo muy reducido de seguidores pero no tiene el coraje suficiente para pasar por la puerta y venir a charlar conmigo", ha defendido el expresidente, que ha adjuntado dos fotos tomadas desde su domicilio.

Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi. Tot aquest muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa: Cs va venir a la política per fer i ser això. pic.twitter.com/VJ9GsnHr5P