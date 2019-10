Puigdemont guarda silencio y no responde al ser preguntado si conocía los planes de los CDR

Publicado 01/10/2019 14:00:11 CET

BRUSELAS, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, ha eludido responder este martes a las preguntas de la prensa sobre si estaba al tanto de los planes del grupo autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), la facción supuestamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Puigdemont ha encabezado este martes, coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O, la manifestación de apoyo al expresidente catalán, al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al exconseller Toni Comín, para puedan ocupar sus escaños en la Eurocámara, a la que han acudido una cincuentena de personas. Es la tercera manifestación desde mediados de septiembre a las puertas del Parlamento Europeo en Bruselas que organizan ciudadanos anónimos que les votaron en las elecciones europeas de mayo.

Al término de la manifestación, el expresidente catalán, al ser preguntado por la prensa, ha guardado silencio y no ha querido aclarar si estaba al tanto de las acciones que planeaba el grupo a pesar de que se le ha preguntado dos veces si estaba al tanto de las mismas.

El expresidente ha defendido que este 1 de octubre es "el día más indicado" para dejar claro que no van a "dejar de luchar" por sus derechos, no "como eurodiputados" sino los de sus electores, que "están viendo vulnerados de forma irreversible sus derechos, cuando el Parlamento Europeo ya ha empezado a funcionar sin los representantes que ellos escogieron".

"Hace dos años más de dos millones de ciudadanos de Cataluña escogieron independencia. Nos dijeron que no valía, que no había censo, que no había participación de los controles de la independencia, que no había autoridad electoral independiente", ha recordado el expresidente, que ha considerado "inaceptable" que los resultados de las elecciones europeas, que sí se celebraron con censo, autoridad electoral independiente y controles se diga que "esto tampoco vale".

En este contexto, el expresident ha expresado su confianza en la justicia europea, a la que ha recurrido para tratar de ocupar su escaño, rechazando "especular" sobre el impacto de la sentencia del procés del Tribunal Supremo si llega antes.

"No voy a especular con nada. Confío en la justicia europea que tiene que resolver este asunto. Vamos a esperar su decisión", ha remachado.

El expresidente ha estado arropado por los exconsejeros catalanes Tomi Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, así como el senador y empresario amigo de Puigdemont, Josep Maria Matamala. También han acudido los eurodiputados de Bildu, Pernando Barrena, del PNV, Izaskún Bilbao, de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), Mark Demesmaeker, y del Sinn Féin, Matt Carthy y el rapero mallorquín Valtonyc, que también es reclamado por la justicia española por un delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.