Pujol deberá comparecer por videocoferencia al inicio del juicio para que la Audiencia Nacional fije si puede juzgarle

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha acordado citar al expresidente catalán Jordi Pujol a comparecer por videoconferencia en la primera sesión del juicio que se celebrará a partir del lunes 24 de noviembre por su presunta fortuna oculta en Andorra para determinar si puede o no ser juzgado.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal han dictado una providencia en la que sostienen que el fin de la citación es examinar el estado de salud del exdirigente catalán.

Está previsto que en la primera sesión del juicio comparezcan también los médicos forenses que han emitido el informe sobre su estado de salud y las partes personadas en este procedimiento.

