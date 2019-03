De Quinto reitera que Cs no pactará con Sánchez: "El PSOE ya no existe, es un proyecto personal de Sánchez"

Publicado 27/03/2019 11:34:20 CET

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número "dos" de Ciudadanos en la lista al Congreso por Madrid, el exvicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto, ha reiterado este miércoles que Ciudadanos no pactará con el PSOE tras las elecciones generales del 28 de abril, ya que, a su juicio, "el PSOE ya no existe", y ha añadido que se ha convertido en un proyecto personal "de alguien que parece que no tiene límites".

"El PSOE ya no existe, ese que todos conocíamos de Joaquín Leguina o Javier Solana. Se ha convertido en un proyecto personal de alguien que no tiene límites", ha explicado en una entrevista en Cadena Cope, recogida por Europa Press.

Mientras, que preguntado por la oferta de Albert Rivera al PP para un gobierno de coalición, De Quinto ha apuntado que aunque se trata de una situación "de emergencia", como señalaba Rivera, por este anuncio no se debe confundir a Ciudadanos con el PP porque "hay diferencias significativas".

"Un pacto post electoral para sacar a Sánchez de la Moncloa es lo que en estos momentos ha tendido la mano Rivera", ha especificado el empresario, en respuesta a las suspicacias que se han levantado entre las filas 'populares' tras la propuesta de Rivera para pactar un Ejecutivo con el PP tras los comicios de abril.

De este modo, para De Quinto así se ha dejado "absolutamente claro" lo que ya se había decidido buscar pactos con el PP.