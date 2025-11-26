Rajoy no vería justo que el Gobierno indultara a García Ortíz y juzgará por sus hecho a la nueva fiscal general

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c), durante la presentación del libro 'Manual de convivencia. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha sostenido que no vería justo que el Gobierno indultara a Álvaro García Ortíz y ha precisado que juzgará a la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por sus hechos. Además, el expresidente ha calificado de "extremista" a Santiago Abascal, no se fía de Vox y cree que está haciendo "mucho daño" al país.

Así lo ha dicho en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, tras ser preguntado por la imparcialidad de Peramato. "Veremos lo que hace, la juzgaremos por sus hechos como a cualquiera", ha respondido sin querer hablar de "futuribles".

En lo que respecta a la imparcialidad, Rajoy ha incidido en la importancia de creer en la independencia del poder judicial. Además, preguntado por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha opinado que el fallo de dos años de inhabilitación será el que desde el tribunal consideren "oportuno y conveniente".

En este sentido, ha asegurado que acatará "siempre" lo que diga el Tribunal Constitucional le guste o no. Asimismo, ha puesto en duda que el Gobierno de coalición vaya a indultar a García Ortiz: "Nosotros en mi época no indultamos a político ninguno, y yo no creo que sea justo el hacerlo".

No obstante, ha criticado que el Gobierno entre en debates sobre la independencia de los órganos del poder judicial: "Me parece un pésimo debate que Gobierno se dedique a criticar las sentencias de los jueces y espero que sigan manteniéndose independientes".

NO CREE QUE EL PP TENGA QUE HACER UNA MOCIÓN DE CENSURA

A pesar de su desacuerdo con el Gobierno actual, el 'popular' se ha opuesto a que el PP haga una moción de censura contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, puesto que, en su opinión, "en este momento no sirve para nada". Además, ha agregado que hacer una moción de censura instrumental llevando a una persona ajena, como lo hizo Vox con el exdiputado Ramón Tamames, no le "parece serio".

En otro orden de cosas, tras enumerar los diferentes gobiernos autonómicos del PP -- Aragón, Castilla y León y Extremadura-- a los que la formación liderada por Santiago Abascal no ha apoyado a la hora de aprobar los presupuestos, ha asegurado que no se fía de Vox.

A este respecto, además de haber cuestionado la fiabilidad de dicho partido, ha puesto en duda su misión: "Usted, ¿qué es lo que quiere hacer?". A renglón seguido, ha asegurado que esta manera de actuar de Vox está "haciendo mucho daño al país".

Finalmente, en una dinámica en la que le pedían que defina a diferentes políticos españoles, ha tachado al líder de Vox, Santiago Abascal, de "extremista".