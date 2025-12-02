Ramiro Fernández Bachiller, nuevo embajador en Argelia en relevo de Fernando Morán tras siete años

Archivo - Una bandera de Argelia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Ramiro Fernández Bachiller como nuevo embajador en Argelia en sustitución de Fernando Morán, quien llevaba en el cargo desde septiembre de 2018 y quien en diciembre iba a alcanzar la edad de jubilación.

El Gobierno procede a cambiar así a su representante en Argel en un momento en que se sigue trabajando para terminar de reconducir la relación con Argelia, tras la crisis provocada en marzo de 2022 por el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental que motivó la retirada del embajador argelino.

En este tiempo, el Ejecutivo había optado por mantener a Morán al frente de la Embajada, mientras que Argel optó por enviar nuevo embajador a Madrid en diciembre de 2023. Desde entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha mantenido dos encuentros con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, la última hace un par de semanas, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajó en octubre al país magrebí.

El nuevo embajador en Argel, que era desde mayo de 2022 embajador en Polonia, es licenciado en Derecho e ingresó en la Carrera Diplomática en febrero de 1989. Fernández ha sido previamente embajador en Rumanía y en Gabón. Además, ha ocupado la segunda jefatura tanto en Rumanía como en Corea del Sur y ha sido consejero en Portugal.

En el Ministerio, ha ejercido entre otros director de la Unidad de Emergencia Consular, embajador en Misión Especial para la Presidencia Española del Consejo de la UE de 2010, segundo introductor de Embajadores y subdirector general de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Órdenes, así como vocal asesor en la Dirección General de Política Exterior para África y en la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.