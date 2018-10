Reforma.- El Gobierno da por imposible ampliar el consenso de la reforma constitucional

Actualizado 02/09/2011 17:07:29 CET

Blanco dice que muchas enmiendas rompían el espíritu de la Constitución y que "con perspectiva histórica" se verá el acierto

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que ya no hay "ámbitos" para intentar sumar a más grupos parlamentarios a la reforma constitucional aprobada este viernes por el Congreso de los Diputados para recoger la estabilidad presupuestaria y sostiene que aceptar las enmiendas que se planteaban como "imprescindibles" para lograr un acuerdo más amplio supondría haberse "desviado del pacto constitucional".

"El proceso de acuerdo nos hubiera gustado. Lo hemos buscado, y finalmente no ha sido posible. Por lo tanto ya no veo ámbitos para poder alcanzar acuerdo", ha dicho el portavoz del Gobierno, José Blanco, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntado si el Ejecutivo podría aprovechar la votación de la reforma en el Senado para intentar atraer a más grupos. Según Blanco, prolongar la entrada en vigor de la reforma iría contra la "celeridad" y "determinación" que se ha buscado al hacerla.

A su juicio, "hubo un ámbito para el acuerdo" pero "muchas de las enmiendas" que se plantaron como "imprescindibles" por parte de los grupos para apoyar la reforma "son incompatibles" con el sentido de los constitucionalistas le dieron a la Constitución y "eso sí que quebraría el pacto constitucional". "En el espíritu de la Constitución no está la autodeterminación ni el concierto económico, eso sí que nos hubiera alejado del pacto constitucional", ha espetado Blanco, respondiendo a las críticas de PNV y ERC, que habían planteado enmiendas en ese sentido.

En cuanto a CiU, el portavoz del Gobierno ha subrayado que aunque hubo una "posibilidad de acercamiento" con enmiendas transaccionales que no se pudieron someter a votación -por el veto del diputado de IU Gaspar Llamazares--, esas enmiendas no iban a hacer que los nacionalistas catalanes apoyasen la reforma, sino tal vez sólo "matizar el sentido de su voto".

PIDE "COHERENCIA" A LOS QUE RESPALDARON LA LEY DE 2006

Blanco ha aprovechado para pedir "coherencia" a los grupos que han rechazado la reforma --"se rasgan las vestiduras"-- pero que en 2006 sí apoyaron la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y ha relativizado las denuncias de quienes dicen que se ha roto el pacto constitucional un argumento que, según ha dicho, ya utilizó el exsecretario general del PCE, Francisco Frutos, "en una fiesta" del partido. "Algunos que apelan al pacto constitucional hicieron enmiendas que se alejaban del espíritu de la Constitución", ha añadido.

Con todo, ha opinado que el debate parlamentario de este viernes ha demostrado, con un "ejercicio de Parlamento vivo", que la democracia española "está viva" y "es real", con distintos puntos de vista y ámbitos para buscar el entendimiento. Eso sí, ha reconocido que al Gobierno le hubiera gustado que el debate sobre la reforma constitucional "más sereno", más centrado en el contenido y más alejado de planteamientos "electorales".

Según Blanco, algunos detractores de la reforma han esgrimido razones "que no se sostienen", porque la estabilidad presupuestaria "no responde ideológicamente a un planteamiento de derechas" sino que en otros países, como en Suecia, la socialdemocracia lo introdujo en su ordenamiento en los años treinta y es uno de los países más avanzados en el Estado del bienestar. "El endeudamiento excesivo no es de derechas ni de izquierdas, es sencillamente irresponsable", ha remachado.

De hecho, el portavoz ha comenzado su comparecencia proclamando que el acuerdo para la reforma "es y será positivo" para España porque asegurando la salud de las cuentas públicas garantiza a los ciudadanos el Estado del bienestar, mientras que de cara a los inversores refuerza la solvencia de España.

LA CELERIDAD HA SIDO "EXCEPCIONAL"

"Cuando se analice con perspectiva histórica se verá lo acertado de la decisión y de la reforma", ha manifestado Blanco, argumentando que lo que se ha hecho es elevar al máximo nivel jurídico un principio que no es nuevo pero que es una base de "buen gobierno" y de "salud económica" que es "importante para todos los países y en todos los momentos". En opinión del Gobierno, con esta reforma España se sitúa entre los primeros países europeos "que aùestan por la gobernanza".

Y además, ha defendido que la "celeridad" con la que se ha aprobado la reforma tiene carácter "excepcional" y responde a los momentos de "graves turbulencias financieras" que se están viviendo en todo el mundo. Así, tras recordar que países como Brasil, Estados Unidos o Italia también están teniendo que adoptar medidas extraordinarias y urgentes, ha insistido en que todas ellas tienen que estar en vigor cuando antes porque "los próximos meses pueden ser difíciles".

"Lo necesitamos ahora y no dentro de unos meses. Tenemos que protegernos de meses tan difíciles como ha sido el mes de agosto. Tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo ya y de no hacerlo los riesgos serían tan evidentes como graves", ha destacado Blanco.