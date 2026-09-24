Rego dice que la posición de los españoles es "nítida": "Por una Palestina libre desde el río hasta el mar"

1119734.1.260.149.20260924095049 La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado que España se ha posicionado del lado correcto en el conflicto en Oriente Próximo y que los españoles apuestan "por una Palestina libre desde el río hasta el mar", tildando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "criminal de guerra" y denunciando el "genocidio" por parte de Israel en Gaza.

"No nos hemos equivocado de bando", ha sostenido Rego, que ha sido la encargada de presentar al nuevo embajador palestino, Fadi Elhusseini, en un desayuno de Nueva Economía Fórum. "Estar del lado de los Derechos Humanos, estar con el pueblo palestino, es para nosotras un profundo orgullo".

Con nosotras, ha aclarado la ministra, de origen palestino, no se refiere a las acciones que ha adoptado en los últimos años la coalición de Gobierno que integran PSOE y Sumar, sino "de nuestro país y de un sentimiento compartido por muchas y muchos españoles".

"Es un orgullo ser el país que ha parado la Vuelta, es un orgullo ser el país que ha renunciado a Eurovisión, el país en el que sus artistas se distancian de un festival si está patrocinado por una empresa que tiene vínculos financieros con Israel", ha enumerado.

Es más, ha añadido, "la posición de la sociedad española es nítida: Por una Palestina libre desde el río hasta el mar". Rego ha empleado con ello un lema, contestado por Israel, que fija las fronteras de Palestina desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y que obviaría al Estado hebreo.

Según Rego, el Gobierno ha mantenido "una posición de dignidad, con el reconocimiento del Estado de Palestina, con el embargo de armas (a Israel), con la prohibición de importar productos procedentes de los asentamientos ilegales israelíes en los territorios ocupados".

Sin embargo, ha defendido que no hay quedarse ahí sino que hay que recurrir a todas las formas de presión diplomáticas posibles, entre las que ha citado la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel y ha reclamado una vez más que España "suspenda toda relación diplomática y comercial con el Gobierno israelí".

También ha reclamado que se garantice el cumplimiento de las órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional, en referencia a la emitida contra Netanyahu, y que "se ponga fin al genocidio y a la impunidad de sus responsables".

Así las cosas, ha mostrado su malestar porque el "criminal de guerra" Netanyahu vaya a dirigirse este jueves a la Asamblea General de la ONU. "Es intolerable que se sigan ofreciendo tribunas a quienes están perpetrando un genocidio", ha subrayado, esgrimiendo que "sus palabras no son un análisis o una opinión más". "El único espacio en el que Netanyahu tendría que hablar de sus políticas es un tribunal de La Haya.