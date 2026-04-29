La Reina Sofía recorre las 50 obras de la exposición "Zurbarán" en la National Gallery de Londres

La Reina Sofía visita la exposición "Zurbarán", en la National Gallery de Londres, a 29 de abril de 2026. - CASA REAL

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha asistido este miércoles a la inauguración de la exposición "Zurbarán", del artista Francisco de Zurbarán (1598-1664), que recopila 50 obras expuestas al público en la National Gallery de Londres entre el 2 de mayo y el 23 de agosto de este año.

Se trata de la primera gran muestra monográfica del artista español en la National Gallery, compuesta por una selección de lienzos entre los que figuraron obras procedentes del Museo de Bellas Artes de Lyon, el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo de Arte de Cleveland y The Norton Simon Foundation.

Doña Sofía ha visitado la exposición acompañada de la embajadora de España ante Reino Unido, Emma Aparici. A su llegada, ha sido recibida por el presidente del Patronato del museo, John Booth, y el director de la institución, Gabriele Finaldi, quienes han ofrecido sendas intervenciones de bienvenida para los asistentes.

A continuación, la Reina ha recorrido la exposición "Zurbarán", para posteriormente departir con los otros invitados.