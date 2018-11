Renfe admite que se hizo "especial énfasis" en el riesgo de la curva de Angrois al formar a los maquinistas

Publicado 07/11/2018 14:38:28 CET

Gómez-Comino dice que el aviso de un jefe de maquinistas sobre el peligro del tramo se "soslayó" concluyendo que hacía falta formación

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Seguridad, Organización y Recursos Humanos de Renfe, Cecilio Gómez-Comino, ha afirmado que durante la formación de los maquinistas de la línea Orense-Santiago, en la que se produjo el accidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois, se hizo "especial énfasis" en "el riesgo de la velocidad de la curva" de A Grandeira, en la que se produjo el siniestro.

Durante su comparecencia en la comisión que investiga el accidente de Angrois en el Congreso, Gómez-Comino ha asegurado tener "constancia fehaciente" de que se formó al maquinista que conducía el día del accidente "de manera escrupulosa en los peligros de la curva". "Especialmente", tal y como ha detallado, se le indicó que estuviese "alerta" en los momentos de transición del Sistema de Gestión Europeo de Tráfico Ferroviario (ERTMS) al de Anuncio de Señales y Frenado Automático (ASFA) y en la curva de A Grandeira.

Aunque ha insistido en varias ocasiones en que no tiene intención de "señalar a nadie", también ha reiterado que el maquinista tomó la curva con un exceso de velocidad y el "factor coadyuvante" de estar hablando por teléfono móvil con el interventor del tren. Según Gómez-Comino, en la formación que reciben los maquinistas se les especifica cuándo y cómo pueden utilizar el teléfono móvil y se limita su uso a emergencias.

"Para saber si una cosa es una emergencia o no, no necesitas cien segundos", ha determinado el compareciente en alusión a la duración de la llamada que distrajo al maquinista, y ha añadido que aunque es obligatorio atender a las llamadas de los interventores por si se trata de una emergencia, estas se reconocen en "tres o cinco segundos".

"JAMÁS SEÑALARÉ A UN COMPAÑERO"

Pese a ello, ha repetido que "jamás" señalará a un compañero porque "cualquiera" puede cometer "un fallo humano" y ha emplazado al juicio abierto con motivo del accidente para esclarecer las causas del mismo.

En cualquier caso, ha enumerado tres aspectos determinantes en todo maquinista --la experiencia, la formación y la concentración--, y ha señalado que en este caso "no se puede hablar de falta de formación porque habría tenido un incidente a la primera". Ha recordado que el maquinista llevaba un año circulando por la línea, que se le habían hecho acompañamientos en los que no había cometido ningún error y que contaba con once años de experiencia en la locomoción ferroviaria.

Por otro lado, se ha referido al aviso del jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira, quien alertó del riesgo que entrañaba la curva y la falta de señalización ante un cambio tan brusco de velocidad, y ha dicho que en Renfe no fueron conscientes del mismo porque "no llegó a los foros que debía llegar".

Después sí ha admitido que algunos miembros de Renfe tenían constancia del aviso, pero ha incidido en que "en el foro" en el que se abordó solo se trataban temas "operacionales" y no de seguridad. Además, ha aseverado que Iglesias Mazaira y su superior determinaron "en un correo cruzado" que el problema denunciado "se podía soslayar con incremento en la formación".

SOLO ADVIRTIÓ DEL PELIGRO MAZAIRA

"Han circulado decenas y decenas de maquinistas y decenas y decenas de veces. Nadie lo dijo salvo Iglesias Mazaira", ha afirmado preguntado por los posibles riesgos de seguridad en la curva.

Asimismo, ha rechazado valorar si con el ERTMS activo en el tren accidentado --se desconectó un año antes del accidente porque presentaba errores que motivaban retrasos en la línea-- se habría evitado el accidente.

En este sentido, ha apuntado que la transición de ERTMS a ASFA está a 4.000 metros de la curva de A Grandeira y que ha preguntado a distintos maquinistas por su opinión y han sido "incapaces" de responderle. "La decisión que se tomó 'a posteriori' de instalar la baliza, eso sí que pudo evitar el accidente", ha agregado.

Respecto a modificaciones en el área de los recursos humanos tras el accidente, Gómez-Comino ha dicho que se han adelantado "los reciclajes" formativos de los tres a los dos años y que se ha pasado de someter a los maquinistas a un control psicotécnico cada tres años a uno anual.