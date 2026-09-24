El Rey inaugurará en el Congreso el XII Foro Parlamentario Iberoamericano

Archivo - El Rey Felipe VI, en un acto en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey presidirá la próxima semana en el Congreso, el jueves 1 de octubre, la sesión inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que reunirá durante dos jornadas a representantes parlamentarios de países iberoamericanos.

La inauguración arrancará a las 10.00 horas en el hemiciclo del Congreso, donde, en primer lugar, tomará la palabra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y a continuación será el turno del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; y del presidente del Senado, Pedro Rollán. La inauguración concluirá con la intervención de Felipe VI.

PRESIDENTE DE LA RADA UCRANIANA

Tras las palabras del Jefe del Estado, el Foro escuchará conferencias magistrales sobre algunos de los principales desafíos actuales para las democracias. Así, la directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, intervendrá para tratar el impacto de la IA; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity analizará las amenazas actuales a la democracia, como la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos; y el presidente de la Rada de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, abordará las amenazas híbridas y la desinformación en un contexto de conflicto armado.

Asimismo, la catedrática Tània Verge i Mestre abordará las brechas de igualdad de género, mientras que el presidente de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, explicará la importancia de la diplomacia parlamentaria ante los desafíos geopolíticos actuales.

A continuación, las sesiones de trabajo se trasladarán al Senado y se articularán en torno a cuatro grandes ámbitos: el impacto de la IA y la adaptación de los Congresos; las amenazas a la democracia derivadas de la fragmentación, la polarización, la desinformación y el populismo; la igualdad de género y el cierre de las brechas; y la vigencia y eficacia de la diplomacia parlamentaria y la cooperación parlamentaria en el ámbito iberoamericano.

Ya el viernes, 2 de octubre, el Foro continuará en el Palacio del Congreso con una sesión plenaria en la que se presentarán las conclusiones de las cuatro sesiones de trabajo y tendrán lugar las intervenciones de los presidentes y jefes de delegación.

El cónclave concluirá a partir de las 12.30 horas en una sesión en la que tomará la palabra de nuevo el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el español en el Mundo, Susana Sumelzo; y, por segunda vez, los presidentes del Congreso y del Senado de España.

El broche final del encuentro será la aprobación de las conclusiones del XII Foro Parlamentario Iberoamericano. Todo ello, en vísperas del la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid a principios de noviembre.