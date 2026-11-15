El Rey y la Infanta Sofía asistirán este domingo al partido España-Inglaterra en el Metropolitano

Archivo - El Rey Felipe VI anima a la selección española, durante el partido entre España y Uruguay del Mundial de fútbol 2026, en el Estadio Akron, a 26 de junio de 2026, en Guadalajara (México). - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey y la Infanta Sofía asistirán este domingo al partido de la fase de grupos de la Nations League entre las selecciones de España e Inglaterra que se juega en el estadio Metropolitano de Madrid.

Casa Real ha confirmado este domingo que el palco de autoridades del estadio del Atlético de Madrid contará con la presencia del monarca, que suele acompañar a la Selección Española de Fútbol en muchas de sus finales.

En la pasada Eurocopa de 2024, el Rey acompañó a la Roja en los partidos clave, así como en la final ante Inglaterra, al igual que este verano, cuando viajó junto a toda la Familia Real hasta Nueva Jersey (Estados Unidos) para presenciar en directo la final del Mundial frente a Argentina.

Al partido, que comenzará a las 20.45 horas, también acudirá la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.