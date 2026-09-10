El Rey irá acompañado por la Reina a Ceuta y Melilla pero aún no hay fecha para la visita, según Zarzuela

El Rey Felipe VI a su llegada al acto solemne de apertura del año judicial 2026-2027 - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI viajará acompañado por la Reina Letizia en la que será su primera visita como monarca a Ceuta y Melilla, según han trasladado fuentes de Zarzuela, que han precisado que aunque ya se está trabajando en la misma aún no hay una fecha cerrada.

Los Reyes ya estaban preparando un desplazamiento a las dos ciudades autónomas, los únicos territorios que no habían visitado desde la llegada al trono en junio de 2014, ya antes de que se produjera la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, han precisado las fuentes.

Tanto la Casa del Rey como el Gobierno están trabajando ya en la visita, tal y como indicó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pero por ahora en Zarzuela evitan dar fechas, más allá del marco temporal que brindó el propio jefe del Gobierno, quien habló el 3 de septiembre en el Congreso de "las próximas semanas".

Por otra parte, las fuentes han enmarcado el encuentro mantenido este lunes en Zarzuela del monarca con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, y otros mandos operativos, entre ellos el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, en la voluntad de Felipe VI, como capitán general de las Fuerzas Armadas, de estar informado de las operaciones en curso, en este caso en la ciudad autónoma.