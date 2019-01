El Rey Juan Carlos subraya el compromiso de la Corona con una Iberoamérica "que comparta valores democráticos"

Publicado 29/01/2019 13:49:57 CET

El Rey Juan Carlos ha afirmado este martes que la Corona de España, hoy representada por Felipe VI, "siempre ha estado y siempre estará comprometida" con una Comunidad Iberoamericana "que comparta valores democráticos", además de las lenguas española y portuguesa, su riqueza cultura y también una "ambiciosa cooperación" en la economía, el comercio, la educación, la sanidad, la ciencia o la tecnología.

Así lo ha afirmado durante el acto de presentación del libro "Las Cumbres Iberoamericanas. Una contribución a su historia", coordinado por el que fuera primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, en la Universidad Pontificia Comillas. Don Juan Carlos ha sido recibido por vivas al Rey y aplausos por los alumnos de esta universidad, privada y de ideario católico.

El ex jefe de Estado no ha aludido expresamente a la situación que vive Venezuela, y tampoco lo ha hecho Iglesias, ni la actual secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; ni ex alto representante de la UE Javier Solana. Sí ha puesto el foco directamente en este país el rector de la Universidad, Julio Luis Martínez.

El libro recoge la experiencia de quienes trabajaron en las 25 primeras Cumbres iberoamericanas, desde la celebrada en Guadalajara (México) en 1991, y el Rey ha destacado que estas cumbres supusieron el nacimiento de una "comunidad de naciones fuerte, próspera, democrática y respetuosa de los derechos humanos".

Además, ha afirmado que hoy tiene la misma confianza que entonces "en el futuro de la Comunidad Iberoamericana". De hecho, aunque ha reconocido que el proyecto ha "vivido periodos de avances y retroceso", se ha mostrado convencido de que esa andadura "tuvo un recorrido decididamente muy positivo" para la Comunidad Iberoamericana y tiene "un horizonte prometedor, cargado de esperanza".

UNA APUESTA POR EL DIÁLOGO

Tanto Iglesias como su sucesora, Rebeca Grynspan, han incidido en que las cumbres iberoamericanas son una clara apuesta a favor de los valores de diálogo, multilateralismo y construcción de la paz, en un momento en el que el multilateralismo está cuestionado. "Hoy tenemos que defender lo que antes parecía obvio", ha dicho Grynspan, que ha llamado a trabajar "desde la cooperación y no desde la competencia".

En el mismo sentido, Solana ha llamado la atención sobre cómo ha cambiado el mundo desde 1991, con un Estados Unidos donde prima el "América primero" y una China cambiante y "cada vez más asertiva".

También lo ha hecho Iglesias, recordando que en 1991 se abrió una ventana para alentar el entendimiento iberoamericano ya que "había terminado la grave crisis militar iberoamericana". El primer secretario general iberoamericano ha destacado entre los logros de las cumbres el haber generado un "clima de relación" entre jefes de Estado y Gobierno, incluso con diferencias ideológicas" y el haber alentado la cooperación económica y cultural.

En palabras que ha recogido el Rey Juan Carlos, Iglesias considera las cumbres "el proyecto de diálogo y entendimiento más importante de los países iberoamericanos en su larga historia".

PREOCUPACIÓN POR VENEZUELA

El único que ha centrado sus palabras en Venezuela ha sido el rector de la Universidad, que ha sido el primero en tomar la palabra, destacando que el país está "atravesando un via crucis de desolación, de privación de derechos y libertades y de lo más básico para sobrevivir", y todo ello "atravesado por una violencia mortífera". La Universidad, ha dicho, mantiene abierta una vía de comunicación con su 'hermana' Universidad Católica Andrés Bello, donde se graduó como ingeniero Juan Guaidó.

Martínez ha deseado que "no le falte el ánimo a la querida sociedad venezolana y al ingeniero Guaidó", del que ha dicho que ha dado un paso al frente con un hondo sentido de misión histórica" para que los venezolanos vivan "en libertad, justicia y verdad". El rector, que ha homenajeado al Rey como "líder" de la Transición española, ha trazado un vínculo entre la situación de Venezuela, la "concordia" que marcó la Transición española y los valores de las cumbres iberoamericanas.