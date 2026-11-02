El Rey mantendrá encuentros bilaterales con seis jefes de Estado en el marco de la Cumbre Iberoamericana

El Rey Felipe VI - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI mantendrá a lo largo de esta semana encuentros bilaterales con seis jefes de Estado, en el marco de la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

De acuerdo con la agenda de Casa Real, está previsto que el Rey se reúna este martes, 3 de noviembre, con el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast; con el presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura; con el presidente de la República de Guatemala, Cesar Bernardo Arévalo de León y con la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado.

Tras estas reuniones, está programado el miércoles, 4 de noviembre, un encuentro con el presidente de la República de Paraguay, Santiago Peña, y el jueves, 5 de noviembre, con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

El viernes, tras la entrega del Premio Fórum Europa 2026 a la Comunidad Iberoamericana de Naciones, está prevista una última reunión con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz.

Las Cumbres Iberoamericanas son encuentros políticos donde los jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países iberoamericanos trabajan en una agenda de intereses comunes.

España fue elegida por consenso en el año 2024 como sede para albergar la Cumbre Iberoamericana de 2026. La de este año será la cuarta Cumbre Iberoamericana que acoja, tras las celebradas en 1992, 2005 y 2012.

La reunión de este año es especialmente simbólica por ser la trigésima y por celebrarse 35 años después de la I Cumbre Iberoamericana, que tuvo lugar en México en 1991.

Bajo el lema 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', el rey Felipe VI presidirá la Cumbre en la capital de España como jefe del Estado.