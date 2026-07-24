El Rey mantendrá el próximo miércoles el tradicional despacho con Sánchez en Mallorca

Archivo - El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID/PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI mantendrá el próximo miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el tradicional despacho antes del parón estival que todos los años mantienen en Palma, según ha anunciado este viernes Zarzuela.

El encuentro, según ha precisado la Casa del Rey, se producirá a las 18.30 horas en el Palacio de la Almudaina, donde este viernes el monarca ha recibido en audiencia a las principales autoridades de Baleares, empezando por la presidenta, Marga Prohens.

El de Mallorca es el único despacho entre Felipe VI y Sánchez que se hace público, si bien ambos mantienen con cierta asiduidad contactos en los que poder abordar distintas cuestiones de interés nacional. Los despachos entre el Rey y el presidente del Gobierno no tienen una periodicidad fija pero se producen con frecuencia, sobre todo en momentos en que se considera particularmente necesario.

El del miércoles será el último antes de las vacaciones para ambos. El monarca recibirá a Sánchez tras asistir el martes en Perú a la toma de posesión de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, mientras que Sánchez tiene previsto ofrecer el martes su tradicional rueda de prensa de balance.

REUNIÓN ENTRE SÁNCHEZ Y PROHENS

Además de la reunión con el monarca, está previsto que el presidente del Gobierno aproveche también su visita a la isla para reunirse con la líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens.

Precisamente, Prohens ha acusado este viernes a Sánchez de "castigar" a la ciudadanía de Baleares con el sistema de financiación, la condonación de la deuda o las inversiones en infraestructuras ferroviarias.

"¿Qué le hemos hecho?", se ha preguntado la líder autonómica tras reunirse con el Rey Felipe VI en las tradicionales audiencias de verano en el Palacio Real de la Almudaina y a la espera de encontrarse con Sánchez la semana que viene.

La presidenta también ha dicho que no tiene ninguna esperanza puesta en su reunión con Sánchez y que se conformaría con que este año "no enviara comunicados desmintiendo el contenido de la reunión", en referencia a una controversia acerca de la posibilidad de impulsar el turismo asiático que surgió tras su encuentro en el Consolat.

"Le voy a pedir lo que le llevo tres años pidiendo en las conferencias de presidentes y en los encuentros tanto en el Consolat como en Moncloa. Le voy a pedir por el cumplimiento de una agenda balear que conoce, aunque le volverá a entregar. A ver si a base de copias consigo que se comprometa con algo", ha incidido antes de añadir que también le hablará sobre la llegada de migrantes en patera.

PRESENCIA DE LA REINA EN LA CLAUSURA DEL ATLÀNTIDA MALLORCA FILM FEST

Por otro lado, la agenda de la Casa Real hecha pública este viernes confirma también que la Reina Letizia asistirá, como ya es tradición, a la clausura de la 16ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, que tendrá lugar el domingo 2 de agosto a partir de las 21.00 horas en el edificio de la Misericòrdia.